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РЖД увеличивают число "Сапсанов" из-за высокого спроса - 25.06.2024, ПРАЙМ
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РЖД увеличивают число "Сапсанов" из-за высокого спроса
РЖД увеличивают число "Сапсанов" из-за высокого спроса - 25.06.2024, ПРАЙМ
РЖД увеличивают число "Сапсанов" из-за высокого спроса
РЖД на фоне высокого спроса на поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом увеличивают количество этих поездов, сообщила компания. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:19+0300
2024-06-25T16:19+0300
ржд
сапсан
спрос
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. РЖД на фоне высокого спроса на поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом увеличивают количество этих поездов, сообщила компания. "Заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах в июле достигла уже 100%. Поэтому мы увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении. Так, по выходным (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля) будут курсировать дополнительные рейсы "Сапсанов": №786 из Москвы в Санкт-Петербург и №763 из Санкт-Петербурга в Москву. Также за счёт сдвоенных составов будет увеличено число мест в поездах: №754 (кроме 7 июля), №777 (кроме 6 июля), №780 и №767 (отправлением в будние дни). "Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на нашем сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и в кассах", - уточняет компания.
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ржд, сапсан, спрос
РЖД, Сапсан, спрос
16:19 25.06.2024
 
РЖД увеличивают число "Сапсанов" из-за высокого спроса

РЖД увеличивают число "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом из-за высокого спроса

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. РЖД на фоне высокого спроса на поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом увеличивают количество этих поездов, сообщила компания.
"Заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах в июле достигла уже 100%. Поэтому мы увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении.
Так, по выходным (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля) будут курсировать дополнительные рейсы "Сапсанов": №786 из Москвы в Санкт-Петербург и №763 из Санкт-Петербурга в Москву.
Также за счёт сдвоенных составов будет увеличено число мест в поездах: №754 (кроме 7 июля), №777 (кроме 6 июля), №780 и №767 (отправлением в будние дни).
"Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на нашем сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и в кассах", - уточняет компания.
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