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Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области

Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области - 25.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области

С 1 июля этого года в Херсонской области начнут работу мобильные офисы Сбербанка России, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T19:26+0300

2024-06-25T19:26+0300

2024-06-25T19:26+0300

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ГЕНИЧЕСК, 25 июн — ПРАЙМ. С 1 июля этого года в Херсонской области начнут работу мобильные офисы Сбербанка России, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "С 1 июля в Херсонской области начнут работу мобильные офисы "Сбера". В течение трех месяцев с 1 июля Сбербанк откроет в Геническе первый полноценный стационарный офис. Помещение уже определено и там сейчас ведется ремонт", — сказал глава области. Губернатор добавил, что с 1 июля этого года сотрудники различных структур в Херсонской области начнут получать зарплаты через зарплатные проекты "Сбербанка". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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россия, сбербанк, новые регионы