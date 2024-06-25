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Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области
Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области - 25.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области
С 1 июля этого года в Херсонской области начнут работу мобильные офисы Сбербанка России, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T19:26+0300
2024-06-25T19:26+0300
банк россии
россия
сбербанк
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ГЕНИЧЕСК, 25 июн — ПРАЙМ. С 1 июля этого года в Херсонской области начнут работу мобильные офисы Сбербанка России, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "С 1 июля в Херсонской области начнут работу мобильные офисы "Сбера". В течение трех месяцев с 1 июля Сбербанк откроет в Геническе первый полноценный стационарный офис. Помещение уже определено и там сейчас ведется ремонт", — сказал глава области. Губернатор добавил, что с 1 июля этого года сотрудники различных структур в Херсонской области начнут получать зарплаты через зарплатные проекты "Сбербанка". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, сбербанк, новые регионы
Банк России, РОССИЯ, Сбербанк, новые регионы
19:26 25.06.2024
 
Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет работу в Херсонской области

Сбербанк с 1 июля 2024 года начнет непосредственную работу в Херсонской области

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВ Симферополе заработал первый мобильный офис Сбербанка
В Симферополе заработал первый мобильный офис Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК, 25 июн — ПРАЙМ. С 1 июля этого года в Херсонской области начнут работу мобильные офисы Сбербанка России, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"С 1 июля в Херсонской области начнут работу мобильные офисы "Сбера". В течение трех месяцев с 1 июля Сбербанк откроет в Геническе первый полноценный стационарный офис. Помещение уже определено и там сейчас ведется ремонт", — сказал глава области.
Губернатор добавил, что с 1 июля этого года сотрудники различных структур в Херсонской области начнут получать зарплаты через зарплатные проекты "Сбербанка".
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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