https://1prime.ru/20240625/serbiya-849480324.html

Сербские военные напомнили, как НАТО отравила страну в 1999 году

Сербские военные напомнили, как НАТО отравила страну в 1999 году - 25.06.2024, ПРАЙМ

Сербские военные напомнили, как НАТО отравила страну в 1999 году

НАТО в ходе агрессии на Союзную республики Югославия (СРЮ) в 1999 году отравила Сербию обедненным ураном и плутонием, ядовитыми химвеществами, что привело к... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:15+0300

2024-06-25T16:15+0300

2024-06-25T16:15+0300

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БЕЛГРАД, 25 июн - ПРАЙМ. НАТО в ходе агрессии на Союзную республики Югославия (СРЮ) в 1999 году отравила Сербию обедненным ураном и плутонием, ядовитыми химвеществами, что привело к поражению здоровья жителей региона на поколения вперед, заявил РИА Новости председатель Клуба генералов и адмиралов Сербии, генерал в отставке Лука Кастратович. В Доме армии Сербии во вторник представили сборник авторства ряда военных экспертов и ученых "Правовые и экологические аспекты оборонительной войны Союзной республики Югославии Сербии в 1999 году". Издание книги поддержал Клуб генералов и адмиралов Сербии. "НАТО при агрессии применяла химические боеприпасы, биологические средства, они отравили наши источники воды и землю, особенно обедненным ураном и плутонием. Плутония просто так нет у нас в природе, он является продуктом сгорания ракетного топлива. Они оставили длительные последствия для здоровья наших людей, например в 1999 году онкологическими заболеваниями заболели 19 тысяч человек, при том, что население было больше, а в 2020 году – свыше 40 тысяч человек", - заявил в разговоре с агентством генерал Кастратович. Он подчеркнул, что потребовалось 20 лет на то, чтобы в Сербии бомбардировки НАТО опять стали называть агрессией НАТО, потому что после 5 октября 2000 года, свержения экс-президента Слободана Милошевича "никто не смел так говорить, якобы это было для нашего благополучия". "Это проект борьбы Запада против Востока, а точнее - против православия. А Сербия мешала на из пути, всегда противостояла в ходе своей истории и доказывала себе и миру, что вне зависимости от того, насколько народ малочисленный, страна и народ, которые борются за свою свободу, не могут быть побеждены", - сказал председатель Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал в отставке. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.

https://1prime.ru/20240625/nato-849470678.html

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сербия, нато