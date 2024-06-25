https://1prime.ru/20240625/sevastopol-849486270.html

В США испугались возмездия России за удар по Севастополю

В США испугались возмездия России за удар по Севастополю - 25.06.2024, ПРАЙМ

В США испугались возмездия России за удар по Севастополю

Серьезные изменения грозят конфликту на Украине из-за удара ВСУ по Севастополю, написал в социальной сети Х офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:51+0300

2024-06-25T17:51+0300

2024-06-25T17:51+0300

сша

всу

россия

севастополь

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Серьезные изменения грозят конфликту на Украине из-за удара ВСУ по Севастополю, написал в социальной сети Х офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.23 июня Вооруженные силы Украины выпустили пять американских ракет ATACMS, четыре из них удалось сбить. Однако пятая ракета взорвалась над Севастополем, осколки попали на пляж. В результате 153 человека пострадали, четыре погибли, в том числе два ребенка."Путин известен своей осторожностью, расчетливостью и терпением. Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом", - отметил Дэвис.По его словам, разрешение Запада наносить удары по России не принесет ему выгоды, только ухудзит ситуацию для Украины. "Боюсь, мы скоро поймем, что ошибаемся практически по всем пунктам..." — заключил американский военный.

https://1prime.ru/20240625/dagestan-849485404.html

сша

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сша, всу, россия, севастополь