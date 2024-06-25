https://1prime.ru/20240625/sevastopol-849486270.html
В США испугались возмездия России за удар по Севастополю
В США испугались возмездия России за удар по Севастополю - 25.06.2024, ПРАЙМ
В США испугались возмездия России за удар по Севастополю
Серьезные изменения грозят конфликту на Украине из-за удара ВСУ по Севастополю, написал в социальной сети Х офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:51+0300
2024-06-25T17:51+0300
2024-06-25T17:51+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Серьезные изменения грозят конфликту на Украине из-за удара ВСУ по Севастополю, написал в социальной сети Х офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.23 июня Вооруженные силы Украины выпустили пять американских ракет ATACMS, четыре из них удалось сбить. Однако пятая ракета взорвалась над Севастополем, осколки попали на пляж. В результате 153 человека пострадали, четыре погибли, в том числе два ребенка."Путин известен своей осторожностью, расчетливостью и терпением. Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом", - отметил Дэвис.По его словам, разрешение Запада наносить удары по России не принесет ему выгоды, только ухудзит ситуацию для Украины. "Боюсь, мы скоро поймем, что ошибаемся практически по всем пунктам..." — заключил американский военный.
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сша, всу, россия, севастополь
США, ВСУ, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
В США испугались возмездия России за удар по Севастополю
Дэвис: удар ВСУ по Севастополю может стать переломным моментом в конфликте
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
Серьезные изменения грозят конфликту на Украине из-за удара ВСУ по Севастополю, написал в социальной сети Х
офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
23 июня Вооруженные силы Украины выпустили пять американских ракет ATACMS, четыре из них удалось сбить. Однако пятая ракета взорвалась над Севастополем, осколки попали на пляж. В результате 153 человека пострадали, четыре погибли, в том числе два ребенка.
"Путин известен своей осторожностью, расчетливостью и терпением. Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом", - отметил Дэвис.
По его словам, разрешение Запада наносить удары по России не принесет ему выгоды, только ухудзит ситуацию для Украины.
"Боюсь, мы скоро поймем, что ошибаемся практически по всем пунктам..." — заключил американский военный.
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