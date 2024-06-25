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Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь - 25.06.2024, ПРАЙМ
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев, которые, по его словам, сами выбирают,... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T23:41+0300
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ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев, которые, по его словам, сами выбирают, куда стрелять. "По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц", — заявил представитель Пентагона. Он утверждает, что "пляж не был целью". Собеседник агентства добавил, что Украина "самостоятельна в выборе военных целей". 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
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Политика, США, РОССИЯ, Пентагон, СЕВАСТОПОЛЬ
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Пентагон: пляж в Севастополе не был целью удара, ВСУ сами выбирают объекты
ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев, которые, по его словам, сами выбирают, куда стрелять.
"По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц", — заявил представитель Пентагона.
Он утверждает, что "пляж не был целью". Собеседник агентства добавил, что Украина "самостоятельна в выборе военных целей".
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
В США испугались возмездия России за удар по Севастополю
Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.