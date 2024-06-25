Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оценено влияние санкций против СПФС на его работу в России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240625/spfs-849470206.html
Оценено влияние санкций против СПФС на его работу в России
Оценено влияние санкций против СПФС на его работу в России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Оценено влияние санкций против СПФС на его работу в России
Санкции Евросоюза против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) не повлияют на ее работу внутри страны, но сделают менее привлекательной для иностранных... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:58+0300
2024-06-25T11:58+0300
экономика
спфс
санкции против рф
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) не повлияют на ее работу внутри страны, но сделают менее привлекательной для иностранных участников: решить эту проблему можно было бы, используя для передачи информации децентрализованные системы на условиях анонимности ее участников, заявил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" Дмитрий Шишмаков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий в себя экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций, также под ограничения подпала СПФС. "Хорошая новость – внутри нашей страны никаких заметных изменений не произойдет. Система передачи финансовых сообщений уже много лет обеспечивает стабильную работу организаций Российской Федерации. Что же касается трансграничных расчетов, то, скорее всего, и без того ограниченный список участников сократится", - отмечает Шишмаков. Санкционный риск остается высоким для любых централизованных систем, подчеркивает Шишмаков. "Одно из немногих, как ни странно бы это звучало, стабильных решений заключается в использовании распределенных систем. Не важно – это будут криптовалюты или децентрализованные системы передачи финансовых сообщений. Важно, что такие системы не будут иметь единого оператора-владельца, но зато могут быть внедрены механизмы анонимизации", - добавил он. Эксперт напомнил, что такая система уже создана на базе Центра технологий распределенных реестров СПбГУ - это децентрализованная система межбанковских сообщений.
https://1prime.ru/20240624/sanktsii-849431831.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
спфс, санкции против рф, ес, россия
Экономика, СПФС, санкции против РФ, ЕС, РОССИЯ
11:58 25.06.2024
 
Оценено влияние санкций против СПФС на его работу в России

Эксперт Шишмаков: санкции ЕС против аналога SWIFT не повлияют на его работу в России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) не повлияют на ее работу внутри страны, но сделают менее привлекательной для иностранных участников: решить эту проблему можно было бы, используя для передачи информации децентрализованные системы на условиях анонимности ее участников, заявил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" Дмитрий Шишмаков.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий в себя экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций, также под ограничения подпала СПФС.
"Хорошая новость – внутри нашей страны никаких заметных изменений не произойдет. Система передачи финансовых сообщений уже много лет обеспечивает стабильную работу организаций Российской Федерации. Что же касается трансграничных расчетов, то, скорее всего, и без того ограниченный список участников сократится", - отмечает Шишмаков.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России
Вчера, 11:15
Санкционный риск остается высоким для любых централизованных систем, подчеркивает Шишмаков. "Одно из немногих, как ни странно бы это звучало, стабильных решений заключается в использовании распределенных систем. Не важно – это будут криптовалюты или децентрализованные системы передачи финансовых сообщений. Важно, что такие системы не будут иметь единого оператора-владельца, но зато могут быть внедрены механизмы анонимизации", - добавил он.
Эксперт напомнил, что такая система уже создана на базе Центра технологий распределенных реестров СПбГУ - это децентрализованная система межбанковских сообщений.
 
ЭкономикаСПФСсанкции против РФЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала