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Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16 - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16
Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16 - 25.06.2024, ПРАЙМ
Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16
В результате террористических актов в Дагестане погибло 16 сотрудников полиции. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:33+0300
2024-06-25T10:34+0300
происшествия
россия
теракт
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. В результате террористических актов в Дагестане погибло 16 сотрудников полиции. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.Ранее 23 июня в Национальном антитеррористическом комитете рассказали РИА Новости, что на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения."В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района, ему было 24 года. Уже 16 сотрудников погибли", – сказал собеседник издания.
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россия, теракт
Происшествия, РОССИЯ, теракт
10:33 25.06.2024 (обновлено: 10:34 25.06.2024)
 
Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16

Число погибших в результате терактов в Дагестане полицейских выросло до 16

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России задерживают подозреваемых в подготовке теракта в Республике Дагестан.
Сотрудники ФСБ России задерживают подозреваемых в подготовке теракта в Республике Дагестан. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. В результате террористических актов в Дагестане погибло 16 сотрудников полиции. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.
Ранее 23 июня в Национальном антитеррористическом комитете рассказали РИА Новости, что на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.
"В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района, ему было 24 года. Уже 16 сотрудников погибли", – сказал собеседник издания.
 
ПроисшествияРОССИЯтеракт
 
 
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