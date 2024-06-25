https://1prime.ru/20240625/terakt-v-dagestane-849465180.html

Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16

Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16 - 25.06.2024, ПРАЙМ

Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16

В результате террористических актов в Дагестане погибло 16 сотрудников полиции. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T10:33+0300

2024-06-25T10:33+0300

2024-06-25T10:34+0300

происшествия

россия

теракт

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. В результате террористических актов в Дагестане погибло 16 сотрудников полиции. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.Ранее 23 июня в Национальном антитеррористическом комитете рассказали РИА Новости, что на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения."В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района, ему было 24 года. Уже 16 сотрудников погибли", – сказал собеседник издания.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, теракт