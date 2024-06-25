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Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество

Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество - 25.06.2024, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество

В ходе телефонных переговоров лидеры России и Турции Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган договорились продолжать сотрудничество по... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:22+0300

2024-06-25T15:22+0300

2024-06-25T15:22+0300

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В ходе телефонных переговоров лидеры России и Турции Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган договорились продолжать сотрудничество по противодействию терроризму.В этой связи Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в связи с произошедшими ранее в Севастополе и Дагестане терактами, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Более того, турецкий лидер в разговоре с Путиным резко осудил произошедшие в России трагедии.В свою очередь Реджеп Эрдоган выразил уверенность в том, что турецкие власти предпримут все необходимые меры для противодействия терроризму в регионе.

турция

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин