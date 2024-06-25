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Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество - 25.06.2024, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
В ходе телефонных переговоров лидеры России и Турции Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган договорились продолжать сотрудничество по... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:22+0300
2024-06-25T15:22+0300
2024-06-25T15:22+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В ходе телефонных переговоров лидеры России и Турции Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган договорились продолжать сотрудничество по противодействию терроризму.В этой связи Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в связи с произошедшими ранее в Севастополе и Дагестане терактами, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Более того, турецкий лидер в разговоре с Путиным резко осудил произошедшие в России трагедии.В свою очередь Реджеп Эрдоган выразил уверенность в том, что турецкие власти предпримут все необходимые меры для противодействия терроризму в регионе.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество
Путин и Эрдоган договорились продолжить координацию борьбы с терроризмом
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В ходе телефонных переговоров лидеры России и Турции Владимир Путин и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган договорились продолжать сотрудничество по противодействию терроризму.
В этой связи Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в связи с произошедшими ранее в Севастополе и Дагестане терактами, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Более того, турецкий лидер в разговоре с Путиным резко осудил произошедшие в России трагедии.
В свою очередь Реджеп Эрдоган выразил уверенность в том, что турецкие власти предпримут все необходимые меры для противодействия терроризму в регионе.