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Утвержден порядок передачи госимущества резидентам ТОР

Утвержден порядок передачи госимущества резидентам ТОР - 25.06.2024, ПРАЙМ

Утвержден порядок передачи госимущества резидентам ТОР

Правительство РФ утвердило порядок передачи государственного и муниципального имущества резидентам территорий опережающего развития (ТОР), говорится в сообщении | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:59+0300

2024-06-25T09:59+0300

2024-06-25T09:59+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило порядок передачи государственного и муниципального имущества резидентам территорий опережающего развития (ТОР), говорится в сообщении на сайте кабмина. "Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут получить в аренду или собственность государственное и муниципальное имущество без проведения торгов и использовать его для реализации инвестиционных проектов. Постановление о порядке передачи такого имущества подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о технике и оборудовании, которыми оснащены предприятия на участках, вошедших в границы ТОР. Сейчас такое имущество принадлежит государству, регионам или муниципалитетам. Теперь оно может быть передано управляющим компаниям ТОР, а затем предоставлено резидентам в аренду для использования в реализации инвестиционных проектов. После выполнения инвестиционных обязательств резиденты смогут выкупить такое имущество и получить на него право собственности без проведения торгов. Отмечается, что аналогичный порядок действует при передаче недвижимого имущества управляющим компаниям и резидентам ТОР. Федеральный закон, позволяющий распространить эту практику на другое имущество, необходимое для функционирования ТОР и обеспечения деятельности резидентов, был принят в феврале этого года. Постановление подготовлено для его реализации. Территории опережающего развития - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, напоминает кабмин. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

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