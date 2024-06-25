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В ТПП предложили расширить налоговую амнистию

В ТПП предложили расширить налоговую амнистию - 25.06.2024, ПРАЙМ

В ТПП предложили расширить налоговую амнистию

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает распространить налоговую амнистию на бизнес, который отказался от схем дробления уже в 2024 году, рассказал РИА... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:11+0300

2024-06-25T11:11+0300

2024-06-25T11:11+0300

россия

тпп

бизнес

налоговая система

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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает распространить налоговую амнистию на бизнес, который отказался от схем дробления уже в 2024 году, рассказал РИА Новости глава палаты Сергей Катырин. В рамках совершенствования налогового законодательства РФ для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия: неуплаченные в результате дробления налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, внесенные кабмином в рамках бюджетного пакета, были приняты в первом чтении 20 июня. "Детали в законопроекте прописаны, амнистия заработает с 1 января 2025 года. Если налоговые органы не выявят дробления в 2025-2026 годах, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за период 2022-2024 годов в связи с применением схем дробления взимать с бизнесмена не станут. Мы будем предлагать ко второму чтению распространить амнистию на тех, кто отказался от схем уже в 2024 году", - сказал Катырин в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". По его словам, также целесообразно установить мораторий на привлечение к уголовной ответственности лиц, осуществляющих поэтапный переход с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения. "Это можно сделать путем дополнения статей 198, 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) соответствующим примечанием", - отметил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20240620/biznes-849353823.html

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россия, тпп, бизнес, налоговая система