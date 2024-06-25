https://1prime.ru/20240625/tsb-849479692.html

ЦБ отметил манипулирование рынком при сделках с облигациями ЛК "Европлан"

ЦБ отметил манипулирование рынком при сделках с облигациями ЛК "Европлан" - 25.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил манипулирование рынком при сделках с облигациями ЛК "Европлан"

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании "Европлан" на организованных торгах, говорится в... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:52+0300

2024-06-25T15:52+0300

2024-06-25T15:52+0300

банк россии

облигации

европлан

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании "Европлан" на организованных торгах, говорится в сообщении регулятора. "Сделки с облигациями, относящиеся к манипулированию рынком, были совершены по предварительному соглашению в период с 22 апреля 2022 по 6 мая 2022 года между бывшим генеральным директором ООО "Европлан Сервис" Михайловым А.С., его супругой Михайловой А.А., действовавшими в качестве продавцов, и бывшим директором по инвестициям ПАО "Лизинговая компания "Европлан" Долгих Д.А., выставлявшим заявки по брокерскому счету ООО "Европлан Сервис"", - говорится в сообщении. Непосредственно перед совершением операций с облигациями Михайлов в ходе телефонных переговоров обсуждал с Долгих одновременное выставление встречных заявок и параметры сделок, установила проверка. "Все сделки с облигациями были совершены на основании синхронной подачи заявок с аналогичными параметрами и повлекли существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Разница во времени выставления заявок по указанным операциям составляла менее 1 минуты, а доля операций с облигациями в указанные даты между указанными лицами в большинстве случаев превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами", - говорится в сообщении. Используя нерыночный механизм выставления заявок на совершение сделок с облигациями, Михайлов получил доход в сумме более 16 миллионов рублей, его супруга - в сумме более 15 миллионов рублей. Компании "Европлан Сервис" причинен ущерб в сумме не менее 31 миллиона рублей. Банк России направил указанным лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

https://1prime.ru/20240624/sberbank-849439300.html

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облигации, европлан