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Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост

Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост - 25.06.2024, ПРАЙМ

Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост

Фьючерсы на медь во вторник немного подорожали, но укрепление доллара США и сдержанный спрос в Китае ограничивают пространство для ралли. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:43+0300

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2024-06-25T11:43+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на медь во вторник немного подорожали, но укрепление доллара США и сдержанный спрос в Китае ограничивают пространство для ралли.По состоянию на 03.59 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,4%, до 9698 долларов за тонну.Доллар торгуется уверенно в преддверии выхода в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым Федеральной резервной системой индикатором инфляции.Рост доллара делает металлы менее доступными для держателей иных валют.Наиболее активно торгующиеся июльские контракты на медь на SHFE выросли на 0,2%, до 78 900 юаней за тонну."Трейдеры привыкают к условиям летнего рынка, объемы торгов и волатильность, вероятно, снизятся", - пишут аналитики Sucden Financial."Мы по-прежнему видим пространство для роста, но сроки немного увеличились, учитывая оборонительную позицию на рынке. В краткосрочной перспективе цветные металлы, вероятно, продолжат торговаться в пределах диапазонов", - добавляют они.Алюминий на LME прибавил 0,3%, до 2510 долларов за тонну, никель – 0,2%, до 17 355 долларов, цинк – 0,2%, до 2852 долларов. Свинец подешевел на 0,6%, до 2171 доллара за тонну, а олово – на 0,6%, до 32 535 долларов.Алюминий на SHFE снизился в цене на 0,2%, до 20 350 юаней за тонну, свинец – на 0,05%, до 18 855 юаней, а цинк – на 0,4%, до 23 670 юаней. При этом никель подорожал на 0,9%, до 135 430 юаней, а олово – на 0,1%, до 272 910 юаней.

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рынки, цветные металлы