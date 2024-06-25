Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/tsvetmet-849468124.html
Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост
Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост - 25.06.2024, ПРАЙМ
Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост
Фьючерсы на медь во вторник немного подорожали, но укрепление доллара США и сдержанный спрос в Китае ограничивают пространство для ралли. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:43+0300
2024-06-25T11:43+0300
рынки
цветные металлы
https://cdnn.1prime.ru/img/79401/98/794019886_0:422:1368:1192_1920x0_80_0_0_d9dbf42187768c613c280d46601f1519.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на медь во вторник немного подорожали, но укрепление доллара США и сдержанный спрос в Китае ограничивают пространство для ралли.По состоянию на 03.59 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,4%, до 9698 долларов за тонну.Доллар торгуется уверенно в преддверии выхода в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым Федеральной резервной системой индикатором инфляции.Рост доллара делает металлы менее доступными для держателей иных валют.Наиболее активно торгующиеся июльские контракты на медь на SHFE выросли на 0,2%, до 78 900 юаней за тонну."Трейдеры привыкают к условиям летнего рынка, объемы торгов и волатильность, вероятно, снизятся", - пишут аналитики Sucden Financial."Мы по-прежнему видим пространство для роста, но сроки немного увеличились, учитывая оборонительную позицию на рынке. В краткосрочной перспективе цветные металлы, вероятно, продолжат торговаться в пределах диапазонов", - добавляют они.Алюминий на LME прибавил 0,3%, до 2510 долларов за тонну, никель – 0,2%, до 17 355 долларов, цинк – 0,2%, до 2852 долларов. Свинец подешевел на 0,6%, до 2171 доллара за тонну, а олово – на 0,6%, до 32 535 долларов.Алюминий на SHFE снизился в цене на 0,2%, до 20 350 юаней за тонну, свинец – на 0,05%, до 18 855 юаней, а цинк – на 0,4%, до 23 670 юаней. При этом никель подорожал на 0,9%, до 135 430 юаней, а олово – на 0,1%, до 272 910 юаней.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79401/98/794019886_0:294:1368:1320_1920x0_80_0_0_9f555b0191534e8c3092d52a99285a8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, цветные металлы
Рынки, цветные металлы
11:43 25.06.2024
 

Медь немного подорожала, но доллар и спрос в Китае сдерживают рост

© РИА Новости . Виталий Безруких | Перейти в медиабанкВ плавильном цехе золотоизвлекательной фабрики по переработке золотосодержащих сульфидных руд
В плавильном цехе золотоизвлекательной фабрики по переработке золотосодержащих сульфидных руд - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Виталий Безруких
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на медь во вторник немного подорожали, но укрепление доллара США и сдержанный спрос в Китае ограничивают пространство для ралли.
По состоянию на 03.59 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,4%, до 9698 долларов за тонну.
Доллар торгуется уверенно в преддверии выхода в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым Федеральной резервной системой индикатором инфляции.
Рост доллара делает металлы менее доступными для держателей иных валют.
Наиболее активно торгующиеся июльские контракты на медь на SHFE выросли на 0,2%, до 78 900 юаней за тонну.
"Трейдеры привыкают к условиям летнего рынка, объемы торгов и волатильность, вероятно, снизятся", - пишут аналитики Sucden Financial.
"Мы по-прежнему видим пространство для роста, но сроки немного увеличились, учитывая оборонительную позицию на рынке. В краткосрочной перспективе цветные металлы, вероятно, продолжат торговаться в пределах диапазонов", - добавляют они.
Алюминий на LME прибавил 0,3%, до 2510 долларов за тонну, никель – 0,2%, до 17 355 долларов, цинк – 0,2%, до 2852 долларов. Свинец подешевел на 0,6%, до 2171 доллара за тонну, а олово – на 0,6%, до 32 535 долларов.
Алюминий на SHFE снизился в цене на 0,2%, до 20 350 юаней за тонну, свинец – на 0,05%, до 18 855 юаней, а цинк – на 0,4%, до 23 670 юаней. При этом никель подорожал на 0,9%, до 135 430 юаней, а олово – на 0,1%, до 272 910 юаней.
 
Рынкицветные металлы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала