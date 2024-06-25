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Иностранные туристы привезли в Россию 3,5 млрд долларов в 2023 году

Иностранные туристы привезли в Россию 3,5 млрд долларов в 2023 году - 25.06.2024, ПРАЙМ

Иностранные туристы привезли в Россию 3,5 млрд долларов в 2023 году

В прошлом году Россию посетило на миллион больше туристов, чем в позапрошлом. Они привезли в страну около 3,5 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер РФ... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:36+0300

2024-06-25T17:36+0300

2024-06-25T17:36+0300

дмитрий чернышенко

туризм

выездной туризм

иностранные туристы

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В прошлом году Россию посетило на миллион больше туристов, чем в позапрошлом. Они привезли в страну около 3,5 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он также отметил впечатляющий рост сферы туризма в России по всем показателям. "Увеличение числа турпоездок за последние два года идет по 25 процентов – это более 17 миллионов новых турпоездок", - указал он.При этом в 2023 году вложения в туризм превысили 800 миллиардов рублей, что вдвое больше показателей 2022 года.Ранее Росстат сообщал, что число поездок иностранных туристов в РФ в первом квартале выросло на 43 процента. Лидерами по турпотоку без учета стран СНГ стали Абхазия (750 тыс. поездок), Китай (477 тыс.), Монголия (287 тыс.), Южная Осетия (169 тыс.) и Грузия (117 тыс.).

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дмитрий чернышенко, туризм, выездной туризм, иностранные туристы