https://1prime.ru/20240625/turizm-849486731.html
МЭР представил структуру обновленного нацпроекта по туризму
МЭР представил структуру обновленного нацпроекта по туризму - 25.06.2024, ПРАЙМ
МЭР представил структуру обновленного нацпроекта по туризму
Минэкономразвития представило структуру обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство" до 2030 года, в нее войдут пять федеральных проектов, сообщили в... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T18:18+0300
2024-06-25T18:18+0300
2024-06-25T18:18+0300
экономика
россия
туризм
мэр
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития представило структуру обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство" до 2030 года, в нее войдут пять федеральных проектов, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам стратсессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина. "В структуру нацпроекта "Туризм и гостеприимство" войдут пять федеральных проектов. Первый – "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения". Второй – отдельный проект по развитию круглогодичных морских курортов. Планируется, что федпроект "5 морей и озеро Байкал" обеспечит дополнительный турпоток в 10 миллионов туристов в год. Еще один федеральный проект – "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", который будет направлен на создание отечественного оборудования и снаряжения в отрасли", — рассказали в ведомстве. Там добавили, что четвертый федпроект "Туристическая привлекательность страны" поспособствует повышению привлекательности туризма, продвижению его внутри страны и за ее пределами, созданию цифровых сервисов для туристов. Пятый федпроект – "Кадры для туризма" – посвящен подготовке собственных опытных специалистов и формированию профстандартов в рамках туротрасли. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что в обновленном нацпроекте предлагается сохранить эффективные и популярные у бизнеса меры поддержки. "По наращиванию номеров регионы сейчас идут по графику, поэтому предлагаем сохранить те меры, которые себя зарекомендовали. Это субсидии на льготную ставку по кредитам, теперь у нас льготный портфель, который мы субсидируем, составляет почти 870 миллиардов рублей. А также – субсидии на модульные гостиницы, на реализацию крупных проектов при участии "Туризм.РФ" с инфраструктурной поддержкой", — процитировали в сообщении Решетникова. Министр также сообщил, что в нацпроекте планируется сохранить и механизм единой региональной субсидии. "По ней и по субсидии на модули предлагаем с 2025 года придерживаться пропорции софинансирования с регионами 70 на 30", – указал глава ведомства. Министр добавил, что до 2030 года в центре внимания должны быть не только действующие приоритеты, такие как строительство номерного фонда и точек притяжения, но и новые – рост транспортной доступности, кадровое обеспечение, производство оборудования, цифровизация отрасли. ИНФРАСТРУКТУРА И КАДРЫ В Минэкономразвития сообщили, что в федпроект "Производство отечественной продукции для туристкой индустрии" предлагается включить выпуск более 290 единиц канатных дорог, свыше 300 ратраков и более 1,2 тысячи единиц систем для искусственного снегообразования для горнолыжных курортов. "Кроме того, отрасли нужны несколько тысяч туравтобусов, в том числе для развития автотуризма, а также экскурсионные, рейсовые и круизные суда, оборудование для парков аттракционов. Средства будут учитываться внутри крупных программ Минпромторга России", — указали в ведомстве. Для развития кадрового потенциала в рамках федерального проекта "Кадры для туризма" предлагается организовать обучение региональных команд на базе созданного в 2023 году по национальному проекту центра подготовки кадров в Татарстане. Также планируется развивать стандарты и компетенции в сфере международного туризма на базе центра компетенций в Санкт-Петербурге, а Российский государственный университет туризма и сервиса совместно с ведущими работодателями подготовит стандарт по повышению квалификации работников отрасли и создаст центры обучения на базе гостиничных сетей. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется с 2021 года. По решению президента России Владимира Путина он продлен до 2030 года. Главой государства также поставлены задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 миллионов в год.
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россия, туризм, мэр
Экономика, РОССИЯ, Туризм, МЭР
МЭР представил структуру обновленного нацпроекта по туризму
МЭР представил структуру обновленного нацпроекта по туризму до 2030 года
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития представило структуру обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство" до 2030 года, в нее войдут пять федеральных проектов, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам стратсессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина.
"В структуру нацпроекта "Туризм и гостеприимство" войдут пять федеральных проектов. Первый – "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения". Второй – отдельный проект по развитию круглогодичных морских курортов. Планируется, что федпроект "5 морей и озеро Байкал" обеспечит дополнительный турпоток в 10 миллионов туристов в год. Еще один федеральный проект – "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", который будет направлен на создание отечественного оборудования и снаряжения в отрасли", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что четвертый федпроект "Туристическая привлекательность страны" поспособствует повышению привлекательности туризма, продвижению его внутри страны и за ее пределами, созданию цифровых сервисов для туристов. Пятый федпроект – "Кадры для туризма" – посвящен подготовке собственных опытных специалистов и формированию профстандартов в рамках туротрасли.
Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что в обновленном нацпроекте предлагается сохранить эффективные и популярные у бизнеса меры поддержки.
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"По наращиванию номеров регионы сейчас идут по графику, поэтому предлагаем сохранить те меры, которые себя зарекомендовали. Это субсидии на льготную ставку по кредитам, теперь у нас льготный портфель, который мы субсидируем, составляет почти 870 миллиардов рублей. А также – субсидии на модульные гостиницы, на реализацию крупных проектов при участии "Туризм.РФ" с инфраструктурной поддержкой", — процитировали в сообщении Решетникова.
Министр также сообщил, что в нацпроекте планируется сохранить и механизм единой региональной субсидии.
"По ней и по субсидии на модули предлагаем с 2025 года придерживаться пропорции софинансирования с регионами 70 на 30", – указал глава ведомства.
Министр добавил, что до 2030 года в центре внимания должны быть не только действующие приоритеты, такие как строительство номерного фонда и точек притяжения, но и новые – рост транспортной доступности, кадровое обеспечение, производство оборудования, цифровизация отрасли.
В Минэкономразвития сообщили, что в федпроект "Производство отечественной продукции для туристкой индустрии" предлагается включить выпуск более 290 единиц канатных дорог, свыше 300 ратраков и более 1,2 тысячи единиц систем для искусственного снегообразования для горнолыжных курортов.
"Кроме того, отрасли нужны несколько тысяч туравтобусов, в том числе для развития автотуризма, а также экскурсионные, рейсовые и круизные суда, оборудование для парков аттракционов. Средства будут учитываться внутри крупных программ Минпромторга России", — указали в ведомстве.
Для развития кадрового потенциала в рамках федерального проекта "Кадры для туризма" предлагается организовать обучение региональных команд на базе созданного в 2023 году по национальному проекту центра подготовки кадров в Татарстане. Также планируется развивать стандарты и компетенции в сфере международного туризма на базе центра компетенций в Санкт-Петербурге, а Российский государственный университет туризма и сервиса совместно с ведущими работодателями подготовит стандарт по повышению квалификации работников отрасли и создаст центры обучения на базе гостиничных сетей.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется с 2021 года. По решению президента России Владимира Путина он продлен до 2030 года. Главой государства также поставлены задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 миллионов в год.