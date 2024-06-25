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Турция поставила рекорд по числу принятых туристов с начала года - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Турция поставила рекорд по числу принятых туристов с начала года
Турция поставила рекорд по числу принятых туристов с начала года - 25.06.2024, ПРАЙМ
Турция поставила рекорд по числу принятых туристов с начала года
Турцию за первые пять месяцев года посетило рекордное число иностранных туристов - почти 16 миллионов, россияне на втором месте, следует из статистики... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T21:52+0300
2024-06-25T21:53+0300
экономика
турция
туризм
туризм в турции
рекорд
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СТАМБУЛ, 25 июн — ПРАЙМ. Турцию за первые пять месяцев года посетило рекордное число иностранных туристов - почти 16 миллионов, россияне на втором месте, следует из статистики министерства туризма. Согласно полученным РИА Новости данным, Турцию с января по май посетили 15 миллионов 784 тысячи 213 иностранцев, что более чем на 12% выше показателей 2023 года, а также (с января по март) более двух миллионов проживающих за границей граждан Турции. В первой пятерке по числу отправленных в Турцию туристов ФРГ (более 1,8 миллионов туристов), РФ, из которой туристов прибыло лишь на 35 тысяч меньше, Великобритания, Иран и Болгария. При этом за май в Турцию прибыло больше всего туристов именно из России – более 739 тысяч или более 14% от общего числа иностранцев. В целом в Турцию за 5 месяцев прибыли более чем вдвое больше туристов из России по сравнению с 2022 годом, но по сравнению с 2023 улучшение незначительное – чуть более 1%. Растет интерес к Турции со стороны граждан КНР – рост числа прибывших на 125% за год, и Ирана – рост на 47%. Если в мае большинство иностранных туристов приняла Анталья (более 35%) благодаря начавшемуся туристическому сезону, то за 5 месяцев на первом месте традиционно Стамбул, принявший почти 44% гостей (почти 7 миллионов). Из посетивших страну почти 16 миллионов иностранцев более 256 тысяч находились в стране около суток. Стоит отметить, что по итогам трех месяцев года россияне оказались на третьем месте среди посетивших Турцию иностранцев. Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, цель на 2024 год — 60 миллионов принятых туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.
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турция, туризм, туризм в турции, рекорд
Экономика, ТУРЦИЯ, Туризм, туризм в Турции, рекорд
21:52 25.06.2024 (обновлено: 21:53 25.06.2024)
 
Турция поставила рекорд по числу принятых туристов с начала года

Турция с начала года приняла рекордные 16 миллионов туристов

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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СТАМБУЛ, 25 июн — ПРАЙМ. Турцию за первые пять месяцев года посетило рекордное число иностранных туристов - почти 16 миллионов, россияне на втором месте, следует из статистики министерства туризма.
Согласно полученным РИА Новости данным, Турцию с января по май посетили 15 миллионов 784 тысячи 213 иностранцев, что более чем на 12% выше показателей 2023 года, а также (с января по март) более двух миллионов проживающих за границей граждан Турции.
В первой пятерке по числу отправленных в Турцию туристов ФРГ (более 1,8 миллионов туристов), РФ, из которой туристов прибыло лишь на 35 тысяч меньше, Великобритания, Иран и Болгария. При этом за май в Турцию прибыло больше всего туристов именно из России – более 739 тысяч или более 14% от общего числа иностранцев.
В целом в Турцию за 5 месяцев прибыли более чем вдвое больше туристов из России по сравнению с 2022 годом, но по сравнению с 2023 улучшение незначительное – чуть более 1%.
Растет интерес к Турции со стороны граждан КНР – рост числа прибывших на 125% за год, и Ирана – рост на 47%.
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Если в мае большинство иностранных туристов приняла Анталья (более 35%) благодаря начавшемуся туристическому сезону, то за 5 месяцев на первом месте традиционно Стамбул, принявший почти 44% гостей (почти 7 миллионов). Из посетивших страну почти 16 миллионов иностранцев более 256 тысяч находились в стране около суток.
Стоит отметить, что по итогам трех месяцев года россияне оказались на третьем месте среди посетивших Турцию иностранцев.
Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, цель на 2024 год — 60 миллионов принятых туристов и 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.
 
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