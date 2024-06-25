https://1prime.ru/20240625/turtsiya-849462161.html

Эксперт спрогнозировал степень участия Турции в санкциях против России

Эксперт спрогнозировал степень участия Турции в санкциях против России - 25.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал степень участия Турции в санкциях против России

Турция попытается в минимально возможной степени участвовать в западных санкциях против России, Анкара нуждается в поддержке международных финансовых... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:11+0300

2024-06-25T09:11+0300

2024-06-25T09:11+0300

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АНКАРА, 25 июн – ПРАЙМ. Турция попытается в минимально возможной степени участвовать в западных санкциях против России, Анкара нуждается в поддержке международных финансовых институтов, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. "Фактически Анкара начала "частично" участвовать в санкциях против России перед местными выборами в Турции (30 марта). Самым важным событием в этом отношении стало то, что турецкие госбанки стали не принимать денежные переводы из России в этом периоде", - напомнил собеседник агентства. По его словам, в ответ на "тактические" действия Анкары США оказали давление на курдскую администрацию (YPG), контролирующую север Сирии, с целью отложить или отменить местных выборы 11 июня, которые впоследствии были перенесены. "Администрация Анкары рассматривает курдскую автономную область, которая может быть образована на территории Сирии, как угрозу своей национальной безопасности. Из-за высокой инфляции и хрупкой экономики администрация президента Тайипа Эрдогана "нуждается" в поддержке международных финансовых институтов. Турция, вероятно, попытается установить баланс с западным миром (особенно с США), участвуя в санкциях против России в минимально возможной степени", - подчеркнул эксперт. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240410/sanktsii-847247096.html

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турция, россия, санкции против рф