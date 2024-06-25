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Массовой отмены туров в Дагестан после терактов нет
Массовой отмены туров в Дагестан после терактов нет - 25.06.2024, ПРАЙМ
Массовой отмены туров в Дагестан после терактов нет
Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T05:18+0300
2024-06-25T05:18+0300
2024-06-25T05:18+0300
туризм
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили в пресс-службе минтуризма региона. "Туроператоры республики не отмечают массовых отмен туров в республику и спада бронирований. На данный момент зафиксирован ряд обращений с просьбой об отмене тура или переносе", – говорится в сообщении. Также никто из отдыхающих в республике не захотел уехать досрочно, добавили в министерстве со ссылкой на туроператоров. Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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туризм
Массовой отмены туров в Дагестан после терактов нет
Минтуризма Дагестана: массовой отмены туров в регион после терактов нет
МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура, но массовой отмены поездок в республику нет, сообщили в пресс-службе минтуризма региона.
"Туроператоры республики не отмечают массовых отмен туров в республику и спада бронирований. На данный момент зафиксирован ряд обращений с просьбой об отмене тура или переносе", – говорится в сообщении.
Также никто из отдыхающих в республике не захотел уехать досрочно, добавили в министерстве со ссылкой на туроператоров.
Турбизнес рекомендовали не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан
Ранее глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.