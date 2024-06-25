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Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны

Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны - 25.06.2024, ПРАЙМ

Украину превращают в ядерную свалку, заявили в Минобороны

На Украину продолжается ввоз радиохимических веществ для утилизации, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:15+0300

2024-06-25T16:15+0300

2024-06-25T16:15+0300

россия

украина

ядерные отходы

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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На Украину продолжается ввоз радиохимических веществ для утилизации, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он также добавил, что основные маршруты пролегают через Польшу и Румынию, а Украина тем временем превращается в ядерную свалку. По его словам, этот процесс проходит под личным руководством глава офиса украинского лидера Украины Андрея Ермака.В российском оборонном ведомстве также уточнили, что с помощью этих радиохимических отходов Украина может создать "грязную бомбу", которую впоследствии она применит "под чужим флагом".

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россия, украина, ядерные отходы