https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483453.html
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине - 25.06.2024, ПРАЙМ
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине
На поле боя на Украине погибает все больше солдат из-за того, что Запад не заинтересован в мире, поделился своим мнением американский экономист Джеффри Сакс в... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:11+0300
2024-06-25T17:11+0300
2024-06-25T17:46+0300
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На поле боя на Украине погибает все больше солдат из-за того, что Запад не заинтересован в мире, поделился своим мнением американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works."Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть", — заявил аналитик.Кроме того, как отметил Сакс, западные государства в очередной раз показывают, что намерены бороться "до последнего украинца". По его словам, у США нет четкой стратегии по Украине, однако есть тактика, которая заключается в ожидании переизбрания Джо Байдена на пост главы Белого дома.Ранее Вашингтон и Киев заключили договор о гарантиях безопасности, который, однако, не предполагает никаких обязательств со стороны США по использованию его сил для защиты Украины. Кроме того, соглашение не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.Также отмечается, что договор включает в себя положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849212356.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине
Сакс: Запад не хочет мира для Украины и посылает украинцев на смерть
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ.
На поле боя на Украине погибает все больше солдат из-за того, что Запад не заинтересован в мире, поделился своим мнением американский экономист Джеффри Сакс в эфире
Dialogue Works.
"Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть", — заявил аналитик.
Кроме того, как отметил Сакс, западные государства в очередной раз показывают, что намерены бороться "до последнего украинца". По его словам, у США нет четкой стратегии по Украине, однако есть тактика, которая заключается в ожидании переизбрания Джо Байдена на пост главы Белого дома.
Ранее Вашингтон и Киев заключили договор о гарантиях безопасности, который, однако, не предполагает никаких обязательств со стороны США по использованию его сил для защиты Украины. Кроме того, соглашение не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.
Также отмечается, что договор включает в себя положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом