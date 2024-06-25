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"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине

"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине - 25.06.2024, ПРАЙМ

"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине

На поле боя на Украине погибает все больше солдат из-за того, что Запад не заинтересован в мире, поделился своим мнением американский экономист Джеффри Сакс в... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:11+0300

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2024-06-25T17:46+0300

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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На поле боя на Украине погибает все больше солдат из-за того, что Запад не заинтересован в мире, поделился своим мнением американский экономист Джеффри Сакс в эфире Dialogue Works."Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть", — заявил аналитик.Кроме того, как отметил Сакс, западные государства в очередной раз показывают, что намерены бороться "до последнего украинца". По его словам, у США нет четкой стратегии по Украине, однако есть тактика, которая заключается в ожидании переизбрания Джо Байдена на пост главы Белого дома.Ранее Вашингтон и Киев заключили договор о гарантиях безопасности, который, однако, не предполагает никаких обязательств со стороны США по использованию его сил для защиты Украины. Кроме того, соглашение не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.Также отмечается, что договор включает в себя положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.

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