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ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз - 25.06.2024, ПРАЙМ
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ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз - 25.06.2024, ПРАЙМ
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб во вторник официально запустила переговоры с Украиной о присоединении к Евросоюзу. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:20+0300
2024-06-25T17:20+0300
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб во вторник официально запустила переговоры с Украиной о присоединении к Евросоюзу. Во вторник в Люксембурге проходят первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Межправительственные конференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того, как в Совете ЕС вступит в права Венгрия, критически относящаяся к членству Украины. В июне 2022 года Евросоюзом Украине и Молдавии был предоставлен статус стран-кандидатов. Такое решение было принято с целью поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.
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европа, ес, украина
Политика, ЕВРОПА, ЕС, УКРАИНА
17:20 25.06.2024
 
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз

ЕС официально объявил о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб во вторник официально запустила переговоры с Украиной о присоединении к Евросоюзу.
Во вторник в Люксембурге проходят первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Межправительственные конференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того, как в Совете ЕС вступит в права Венгрия, критически относящаяся к членству Украины.
В июне 2022 года Евросоюзом Украине и Молдавии был предоставлен статус стран-кандидатов. Такое решение было принято с целью поддержать Киев и Кишинёв в их противостоянии с Москвой.
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Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
Отмечается, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, "как правило", занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок может быть сокращен.
 
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