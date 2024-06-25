https://1prime.ru/20240625/ukraina-849490641.html

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, заявил Белый дом

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, заявил Белый дом - 25.06.2024, ПРАЙМ

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, заявил Белый дом

Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели, сказал... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T20:36+0300

2024-06-25T20:36+0300

2024-06-25T20:36+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели, сказал директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер."На саммите Украина не получит приглашения. Я думаю, что это было протелеграфировано очень ясно. В том, что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО", — сказал он.Как пояснил Карпентер, смысл данной инициативы в том, чтобы Украина была готова к функционированию в составе НАТО, как только у всех 32 членов членов альянса созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.

https://1prime.ru/20240625/nato-849490013.html

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нато, украина