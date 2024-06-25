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Ушаков оценил партнерство России и Китая
Ушаков оценил партнерство России и Китая - 25.06.2024, ПРАЙМ
Ушаков оценил партнерство России и Китая
Российско-китайское партнерство служит образцом того, как нужно выстраивать отношения между государствами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:57+0300
2024-06-25T09:57+0300
2024-06-25T09:57+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российско-китайское партнерство служит образцом того, как нужно выстраивать отношения между государствами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе выступления на "Примаковских чтениях".По его словам, государственный визит президента Владимира Путина в КНР отчетливо показал, сколь большое значение в обеих столицах придают развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. "Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между государствами-соседями. Об этом многое говорится и говорилось", - подчеркнул Ушаков. Помощник президента также напомнил, что в принятом по итогам переговоров совместном заявлении лидеров России и КНР были заданы долгосрочные цели развития всего комплекса двусторонних связей.
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россия, китай, юрий ушаков
РОССИЯ, КИТАЙ, Юрий Ушаков
Ушаков оценил партнерство России и Китая
Ушаков: партнерство России и Китая служит образцом отношений между соседями
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российско-китайское партнерство служит образцом того, как нужно выстраивать отношения между государствами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе выступления на "Примаковских чтениях".
По его словам, государственный визит президента Владимира Путина в КНР отчетливо показал, сколь большое значение в обеих столицах придают развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.
"Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться отношения между государствами-соседями. Об этом многое говорится и говорилось", - подчеркнул Ушаков.
Помощник президента также напомнил, что в принятом по итогам переговоров совместном заявлении лидеров России и КНР были заданы долгосрочные цели развития всего комплекса двусторонних связей.
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