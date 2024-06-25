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В Венгрии оценили выполнение Украиной критериев для вступления в ЕС - 25.06.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии оценили выполнение Украиной критериев для вступления в ЕС
В Венгрии оценили выполнение Украиной критериев для вступления в ЕС - 25.06.2024, ПРАЙМ
В Венгрии оценили выполнение Украиной критериев для вступления в ЕС
Назвать стадию, на которой находится Украина, очень трудно, страна далека от выполнения критериев для вступления в Евросоюз. Такое мнение выразил министр по... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:05+0300
2024-06-25T13:11+0300
венгрия
украина
ес
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БУДАПЕШТ, 25 июн - ПРАЙМ. Назвать стадию, на которой находится Украина, очень трудно, страна далека от выполнения критериев для вступления в Евросоюз. Такое мнение выразил министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока. Ранее сообщалось, что переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня.Бока напомнил, что Киев должен выполнить 11 требований Будапешта относительно венгерского национального меньшинства в Закарпатье."Очень трудно сказать, на какой стадии находится Украина. Из того, что я вижу, они очень далеки от (выполнения) критериеы для присоединения к ЕС", - добавил он.
https://1prime.ru/20240624/vengriya-849451990.html
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венгрия, украина, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС
13:05 25.06.2024 (обновлено: 13:11 25.06.2024)
 
В Венгрии оценили выполнение Украиной критериев для вступления в ЕС

Венгерский министр: Украина очень далека от выполнения критериев для вступления в ЕС

© fotolia.com / DreadlockБудапешт
Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© fotolia.com / Dreadlock
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БУДАПЕШТ, 25 июн - ПРАЙМ. Назвать стадию, на которой находится Украина, очень трудно, страна далека от выполнения критериев для вступления в Евросоюз. Такое мнение выразил министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока.
Ранее сообщалось, что переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня.
Бока напомнил, что Киев должен выполнить 11 требований Будапешта относительно венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
"Очень трудно сказать, на какой стадии находится Украина. Из того, что я вижу, они очень далеки от (выполнения) критериеы для присоединения к ЕС", - добавил он.
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