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Цена глобального лидерства: жесткая экономия добила американский ВПК - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Цена глобального лидерства: жесткая экономия добила американский ВПК
Цена глобального лидерства: жесткая экономия добила американский ВПК - 25.06.2024, ПРАЙМ
Цена глобального лидерства: жесткая экономия добила американский ВПК
Американскя оборонная промышленность столкнулась с проблемами, в том числе финансирование, отсуствие которого может подорвать мощь США. Об этом пишет журналист... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:31+0300
2024-06-25T17:42+0300
вооружения
истребители
сша
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Американскя оборонная промышленность столкнулась с проблемами, в том числе финансирование, отсуствие которого может подорвать мощь США. Об этом пишет журналист Ариэль Коэн в статье для Forbes.Автор упоминает ситуацию с хуситами в Йемене, отметив, что проблемы США в регионе связаны с нехваткой средств для поддержания флота: американский ОПК выпускает недостаточное количество кораблей, торпед, стрелкового оружия.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом неудачи Вашингтона не ограничиваются морем, отмечает Коэн."С огромными бюджетными трудностями и нехваткой поставок сталкивается даже американская авиация. А Китай и Россия, тем временем, жаждут бросить вызов превосходству Штатов в воздухе и заняты созданием платформ для воздушных истребителей нового поколения", - пишет автор.Он добавил, что превосходство Америки в воздухе вызывает сомнения. По словам журналиста, ответ США России и Китаю - программа F-35, столкнулся с проблемами, так как только 30 процентов этих истребителей могут работать с полной нагрузкой и выполнять все поставленные задачи.По данным Коэна, США к 2030 году хотят внедрить замену F-25 - платформу NGAD, однако проект носит неопределенных характер из-за недостатка бюджетных средств.Автор указал, что подденржание статуса мирового лидера требует от США огромных затрат на поддержание системы, отвечающей национальным интересам."Как бы ни было сложно поддерживать надежную производственную базу ВПК, гораздо дороже обойдется ускорение процесса выполнения заказов, импорт вооружений и смягчение ущерба, наносимого мировой экономике в результате проблем с безопасностью", - заключил он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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истребители, сша, россия, китай
Вооружения, истребители, США, РОССИЯ, КИТАЙ
17:31 25.06.2024 (обновлено: 17:42 25.06.2024)
 
Цена глобального лидерства: жесткая экономия добила американский ВПК

Ариэль Коэн: США уступили превосходство в воздухе России и Китаю

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Американскя оборонная промышленность столкнулась с проблемами, в том числе финансирование, отсуствие которого может подорвать мощь США. Об этом пишет журналист Ариэль Коэн в статье для Forbes.
Автор упоминает ситуацию с хуситами в Йемене, отметив, что проблемы США в регионе связаны с нехваткой средств для поддержания флота: американский ОПК выпускает недостаточное количество кораблей, торпед, стрелкового оружия.
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При этом неудачи Вашингтона не ограничиваются морем, отмечает Коэн.
"С огромными бюджетными трудностями и нехваткой поставок сталкивается даже американская авиация. А Китай и Россия, тем временем, жаждут бросить вызов превосходству Штатов в воздухе и заняты созданием платформ для воздушных истребителей нового поколения", - пишет автор.
Он добавил, что превосходство Америки в воздухе вызывает сомнения. По словам журналиста, ответ США России и Китаю - программа F-35, столкнулся с проблемами, так как только 30 процентов этих истребителей могут работать с полной нагрузкой и выполнять все поставленные задачи.
По данным Коэна, США к 2030 году хотят внедрить замену F-25 - платформу NGAD, однако проект носит неопределенных характер из-за недостатка бюджетных средств.
Автор указал, что подденржание статуса мирового лидера требует от США огромных затрат на поддержание системы, отвечающей национальным интересам.
"Как бы ни было сложно поддерживать надежную производственную базу ВПК, гораздо дороже обойдется ускорение процесса выполнения заказов, импорт вооружений и смягчение ущерба, наносимого мировой экономике в результате проблем с безопасностью", - заключил он.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ВооруженияистребителиСШАРОССИЯКИТАЙ
 
 
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