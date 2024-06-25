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На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю - 25.06.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
Вооруженные силы Украины, ударив по Севастополю, раскрыли ложь Запада и Киева. Об этом заявил в беседе с Sud Radio отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:48+0300
2024-06-25T11:48+0300
2024-06-25T11:48+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, ударив по Севастополю, раскрыли ложь Запада и Киева. Об этом заявил в беседе с Sud Radio отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод.23 июня Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем."Когда они [США] передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так", - сказал Бод.По его словам, западные страны поставляли боеприпасы, чтобы обстновить продвижение ВС России, а не обстреливать мирных жителей.Как сообщал губернатор Севастополя Михали Развожаев, под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
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Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, РОССИЯ, США, ВСУ, теракт
На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
Полковник Бод: удар ВСУ по Севастополю раскрывает ложь Запада и Украины
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины, ударив по Севастополю, раскрыли ложь Запада и Киева. Об этом заявил в беседе с Sud Radio
отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод.
23 июня Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
"Когда они [США] передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так", - сказал Бод.
По его словам, западные страны поставляли боеприпасы, чтобы обстновить продвижение ВС России, а не обстреливать мирных жителей.
Как сообщал губернатор Севастополя Михали Развожаев, под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе