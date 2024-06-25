https://1prime.ru/20240625/vsu-849469269.html

На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю

На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю - 25.06.2024, ПРАЙМ

На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю

Вооруженные силы Украины, ударив по Севастополю, раскрыли ложь Запада и Киева. Об этом заявил в беседе с Sud Radio отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:48+0300

2024-06-25T11:48+0300

2024-06-25T11:48+0300

происшествия

севастополь

россия

сша

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, ударив по Севастополю, раскрыли ложь Запада и Киева. Об этом заявил в беседе с Sud Radio отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод.23 июня Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем."Когда они [США] передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так", - сказал Бод.По его словам, западные страны поставляли боеприпасы, чтобы обстновить продвижение ВС России, а не обстреливать мирных жителей.Как сообщал губернатор Севастополя Михали Развожаев, под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.

https://1prime.ru/20240624/sevastopol-849458342.html

севастополь

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севастополь, россия, сша, всу, теракт