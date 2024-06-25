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ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц на 17 процентов

ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц на 17 процентов - 25.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц на 17 процентов

Портфель сбережений физлиц банка ВТБ достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%, годом ранее прирост составлял 8% за тот же период, сообщили... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:08+0300

2024-06-25T11:08+0300

2024-06-25T11:08+0300

втб

физлица

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц банка ВТБ достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%, годом ранее прирост составлял 8% за тот же период, сообщили в пресс-службе банка. "Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%. Объем привлеченных средств за этот период вырос на 1 триллион рублей. Для сравнения - за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (422 миллиарда рублей)", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 21% и превысил 5,2 триллиона рублей. Количество активных сберегателей ВТБ с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 миллиона вкладов. "Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может "прибавить" 22,5%. В первую очередь, растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Также указывается, что сохраняется высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 миллиарда в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.

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втб, физлица