https://1prime.ru/20240625/vtb-849466392.html
ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц на 17 процентов
ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц на 17 процентов - 25.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц на 17 процентов
Портфель сбережений физлиц банка ВТБ достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%, годом ранее прирост составлял 8% за тот же период, сообщили... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:08+0300
2024-06-25T11:08+0300
2024-06-25T11:08+0300
втб
физлица
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц банка ВТБ достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%, годом ранее прирост составлял 8% за тот же период, сообщили в пресс-службе банка. "Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%. Объем привлеченных средств за этот период вырос на 1 триллион рублей. Для сравнения - за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (422 миллиарда рублей)", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 21% и превысил 5,2 триллиона рублей. Количество активных сберегателей ВТБ с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 миллиона вкладов. "Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может "прибавить" 22,5%. В первую очередь, растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Также указывается, что сохраняется высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 миллиарда в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.
https://1prime.ru/20240617/moshenniki-849229024.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_135:0:2764:1972_1920x0_80_0_0_b06eff9bf46d6bdd758107d3338f649b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, физлица
ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц на 17 процентов
ВТБ с начала года нарастил портфель сбережений физлиц до восьми триллионов рублей
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц банка ВТБ достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%, годом ранее прирост составлял 8% за тот же период, сообщили в пресс-службе банка.
"Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 8 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 17%. Объем привлеченных средств за этот период вырос на 1 триллион рублей. Для сравнения - за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (422 миллиарда рублей)", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 21% и превысил 5,2 триллиона рублей. Количество активных сберегателей ВТБ с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 миллиона вкладов.
ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами
"Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может "прибавить" 22,5%. В первую очередь, растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Также указывается, что сохраняется высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 миллиарда в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.