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У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвокатов
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвокатов - 25.06.2024, ПРАЙМ
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвокатов
Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки биткоинами, не в состоянии оплатить работу адвокатов, рассказал его защитник в... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:07+0300
2024-06-25T12:07+0300
2024-06-25T12:07+0300
биткоин
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взятка
следствие
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки биткоинами, не в состоянии оплатить работу адвокатов, рассказал его защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин.Сам Копенкин представляет обвиняемого бесплатно. Тамбиев хотел привлечь к своей защите супругу Эсмиру Раджабову. Но суд отказал в заявленном ходатайстве.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022-го. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте, соответствующую почти 24 миллионам долларов. Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами следователь хранил в папке с названием "Пенсия". При этом за все время службы обвиняемый официально получил немногим более 11,7 миллиона рублей, писал "Коммерсант".
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биткоин, операции с криптовалютой, взятка, следствие
Биткоин, операции с криптовалютой, взятка, следствие
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвокатов
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя Тамбиева нет денег на адвокатов
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки биткоинами, не в состоянии оплатить работу адвокатов, рассказал его защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин.
Сам Копенкин представляет обвиняемого бесплатно. Тамбиев хотел привлечь к своей защите супругу Эсмиру Раджабову. Но суд отказал в заявленном ходатайстве.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022-го. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте, соответствующую почти 24 миллионам долларов. Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами следователь хранил в папке с названием "Пенсия". При этом за все время службы обвиняемый официально получил немногим более 11,7 миллиона рублей, писал "Коммерсант".
Московский налоговик попала под домашний арест за 24 взятки