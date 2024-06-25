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Юань открыл торги 25 июня ростом
Юань открыл торги 25 июня ростом - 25.06.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 25 июня ростом
Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:05+0300
2024-06-25T10:05+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 7 копеек, до 11,75 рубля.
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юань, рубль, курсы валют, мосбиржа
юань, рубль, Курсы валют, Мосбиржа
Юань открыл торги 25 июня ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже повышается до 11,75 рубля
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 7 копеек, до 11,75 рубля.