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Юань открыл торги 25 июня ростом

Юань открыл торги 25 июня ростом - 25.06.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 25 июня ростом

Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.06.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 7 копеек, до 11,75 рубля.

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юань, рубль, курсы валют, мосбиржа