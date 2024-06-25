https://1prime.ru/20240625/zaderzhanie-849471845.html

РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство

РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство - 25.06.2024, ПРАЙМ

РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, которого уволили после террористических актов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T12:59+0300

2024-06-25T12:59+0300

2024-06-25T13:12+0300

происшествия

терроризм

дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, которого уволили после террористических актов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.В воскресенье, 23 июня, на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.Как сообщил во вторник, 25 июня, региональный минздрав, число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека.24, 25 и 26 июня в республике объявили днями траура.

https://1prime.ru/20240625/melikov-849467394.html

дагестан

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терроризм, дагестан