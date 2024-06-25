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РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство - 25.06.2024, ПРАЙМ
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РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство
РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство - 25.06.2024, ПРАЙМ
РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, которого уволили после террористических актов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:59+0300
2024-06-25T13:12+0300
происшествия
терроризм
дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, которого уволили после террористических актов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.В воскресенье, 23 июня, на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.Как сообщил во вторник, 25 июня, региональный минздрав, число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека.24, 25 и 26 июня в республике объявили днями траура.
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терроризм, дагестан
Происшествия, терроризм, Дагестан
12:59 25.06.2024 (обновлено: 13:12 25.06.2024)
 
РИА: уволенного главу района в Дагестане задержали за хулиганство

Источник РИА: уволенного главу Сергокалинского района в Дагестане задержали за хулиганство

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, которого уволили после террористических актов, задержан по уголовной статье о хулиганстве, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
В воскресенье, 23 июня, на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.
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Как сообщил во вторник, 25 июня, региональный минздрав, число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека.
24, 25 и 26 июня в республике объявили днями траура.
 
ПроисшествиятерроризмДагестан
 
 
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