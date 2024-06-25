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Адвокат рассказал о выжившем участнике захвата заложников в ростовском СИЗО - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Адвокат рассказал о выжившем участнике захвата заложников в ростовском СИЗО
Адвокат рассказал о выжившем участнике захвата заложников в ростовском СИЗО - 25.06.2024, ПРАЙМ
Адвокат рассказал о выжившем участнике захвата заложников в ростовском СИЗО
Один из подследственных, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в середине июня, Даниил Камнев выжил и находится в больнице, сообщил РИА Новости его... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T08:01+0300
2024-06-25T08:02+0300
происшествия
ростовская область
фсин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - ПРАЙМ. Один из подследственных, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в середине июня, Даниил Камнев выжил и находится в больнице, сообщил РИА Новости его адвокат.По словам защитника, помимо нового уголовного дела, Камнева обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края.Обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Позже ФСИН сообщила, что преступники уничтожены, а сотрудники, которых удерживали в заложниках, освобождены и не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. Как сообщил адвокат Камнева, он по видео узнал своего подзащитного в одном из захватчиков заложников. "Да, опознал его (Камнева)", - отметил адвокат. "Он жив, со слов судьи... Находится в больнице", - сказал собеседник. Защитник добавил, что пока не знает о состоянии здоровья Камнева, так как еще не навещал его после инцидента в изоляторе. С августа 2023 года в Южном окружном военном суде рассматривается уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. Очередное заседание, где исследовались письменные доказательства обвинения, прошло в понедельник. Из информации на сайте суда следует, что Камнева обвиняеют по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке запрещенной на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание отдела МВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства, полагает следствие. Осуществить запланированное они не успели, поскольку их задержали силовики. Также Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"**, действующей в Сирии и Ираке, добавил источник.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
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ростовская область, фсин
Происшествия, Ростовская область, ФСИН
08:01 25.06.2024 (обновлено: 08:02 25.06.2024)
 
Адвокат рассказал о выжившем участнике захвата заложников в ростовском СИЗО

Адвокат: один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО выжил и находится в больнице

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - ПРАЙМ. Один из подследственных, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в середине июня, Даниил Камнев выжил и находится в больнице, сообщил РИА Новости его адвокат.
По словам защитника, помимо нового уголовного дела, Камнева обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края.
Обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Позже ФСИН сообщила, что преступники уничтожены, а сотрудники, которых удерживали в заложниках, освобождены и не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.
СИЗО №3 Кольчугино во Владимирской области - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали
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Как сообщил адвокат Камнева, он по видео узнал своего подзащитного в одном из захватчиков заложников. "Да, опознал его (Камнева)", - отметил адвокат.
"Он жив, со слов судьи... Находится в больнице", - сказал собеседник. Защитник добавил, что пока не знает о состоянии здоровья Камнева, так как еще не навещал его после инцидента в изоляторе.
С августа 2023 года в Южном окружном военном суде рассматривается уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. Очередное заседание, где исследовались письменные доказательства обвинения, прошло в понедельник.
Из информации на сайте суда следует, что Камнева обвиняеют по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке запрещенной на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание отдела МВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства, полагает следствие. Осуществить запланированное они не успели, поскольку их задержали силовики. Также Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"**, действующей в Сирии и Ираке, добавил источник.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
 
ПроисшествияРостовская областьФСИН
 
 
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