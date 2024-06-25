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На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя - 25.06.2024, ПРАЙМ
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На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя
На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя - 25.06.2024, ПРАЙМ
На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя
После окончания холодной войны западные страны, опьяненные "победой", начали поставлять демократические идеи в другие государства, однако теперь в связи с... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:25+0300
2024-06-25T13:30+0300
россия
китай
запад
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. После окончания холодной войны западные страны, опьяненные "победой", начали поставлять демократические идеи в другие государства, однако теперь в связи с изменением миропорядка Западу приходится защищать самого себя. Об этом пишет чешское издание iDNES.В статье говорится о том, что западные страны серьезно ошиблись, полагая, что можно просто "экспортировать в другие страны капитализм и демократические "премудрости", чтобы постепенно изменить их по своему образу и подобию". По ее словам, из-за этих заблуждений Запад окончательно утратил режим самосохранения. Кроме того, издание пишет, что на фоне подобных действий Запад забыл, что другие крупыне страны, такие как Россия и Китай тоже имеют право голоса. Газета подчеркивает, что в условиях изменения глобального мироустройства западным странам придется научиться считаться с мнением остальных держав.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240625/putin-849469938.html
китай
запад
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россия, китай, запад
РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД
13:25 25.06.2024 (обновлено: 13:30 25.06.2024)
 
На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя

iDNES: в новой геополитической реальности Запад утратил чувство самосохранения

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. После окончания холодной войны западные страны, опьяненные "победой", начали поставлять демократические идеи в другие государства, однако теперь в связи с изменением миропорядка Западу приходится защищать самого себя. Об этом пишет чешское издание iDNES.
В статье говорится о том, что западные страны серьезно ошиблись, полагая, что можно просто "экспортировать в другие страны капитализм и демократические "премудрости", чтобы постепенно изменить их по своему образу и подобию". По ее словам, из-за этих заблуждений Запад окончательно утратил режим самосохранения.
Кроме того, издание пишет, что на фоне подобных действий Запад забыл, что другие крупыне страны, такие как Россия и Китай тоже имеют право голоса.
Газета подчеркивает, что в условиях изменения глобального мироустройства западным странам придется научиться считаться с мнением остальных держав.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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