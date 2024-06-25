https://1prime.ru/20240625/zapad-849473266.html

На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя

На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя - 25.06.2024, ПРАЙМ

На кону — власть. А у западной цивилизации не осталось сил защитить себя

После окончания холодной войны западные страны, опьяненные "победой", начали поставлять демократические идеи в другие государства, однако теперь в связи с... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:25+0300

2024-06-25T13:25+0300

2024-06-25T13:30+0300

россия

китай

запад

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. После окончания холодной войны западные страны, опьяненные "победой", начали поставлять демократические идеи в другие государства, однако теперь в связи с изменением миропорядка Западу приходится защищать самого себя. Об этом пишет чешское издание iDNES.В статье говорится о том, что западные страны серьезно ошиблись, полагая, что можно просто "экспортировать в другие страны капитализм и демократические "премудрости", чтобы постепенно изменить их по своему образу и подобию". По ее словам, из-за этих заблуждений Запад окончательно утратил режим самосохранения. Кроме того, издание пишет, что на фоне подобных действий Запад забыл, что другие крупыне страны, такие как Россия и Китай тоже имеют право голоса. Газета подчеркивает, что в условиях изменения глобального мироустройства западным странам придется научиться считаться с мнением остальных держав.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240625/putin-849469938.html

китай

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россия, китай, запад