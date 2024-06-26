Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/aktsii-849496763.html
Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня
Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня - 26.06.2024, ПРАЙМ
Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня
Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - 27 июня откроет еще на один день прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N.V., говорится в... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:33+0300
2024-06-26T09:38+0300
яндекс
акции
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/62/838086248_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4f6b46ee834bf356a42fdcf5bedb8be1.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - 27 июня откроет еще на один день прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N.V., говорится в сообщении консорциума."ЗПИФ "Консорциум. Первый" принял решение продлить сбор заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V. по просьбе профессиональных участников рынка", - говорится в сообщении с уточнением, что акционеры Yandex N.V., которые не успели подать заявки на биржевой обмен в установленные сроки (первоначально сбор биржевых заявок на обмен производился до 21 июня), смогут сделать это 27 июня с 10.00 до 19.00 мск.В биржевом обмене могут участвовать владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", то есть учитываются через цепочку, включающую в себя НРД или "СПБ банк". Владельцы таких ценных бумаг могут обменять их на акции МКПАО "Яндекс" - за каждую акцию Yandex N.V. они могут получить одну акцию МКПАО "Яндекс".Параллельно ЗПИФ "Консорциум. Первый" принимает от брокеров корректировки и дополнения по ранее полученным заявкам на биржевой обмен акций Yandex N.V., что должно позволить удовлетворить как можно больше биржевых заявок. Подведение итогов биржевого обмена произойдет позднее, после завершения дополнительного сбора заявок и получения необходимых корректировок и дополнений.В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе.Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершён первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.
https://1prime.ru/20240614/yandeks-849164967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/62/838086248_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a97a13ee86321a7caea06886c5bfb5c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
яндекс, акции, торги
Яндекс, Акции, Торги
09:33 26.06.2024 (обновлено: 09:38 26.06.2024)
 
Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня

Основной акционер "Яндекса" будет 27 июня принимать биржевые заявки на обмен акций Yandex

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - 27 июня откроет еще на один день прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N.V., говорится в сообщении консорциума.
"ЗПИФ "Консорциум. Первый" принял решение продлить сбор заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V. по просьбе профессиональных участников рынка", - говорится в сообщении с уточнением, что акционеры Yandex N.V., которые не успели подать заявки на биржевой обмен в установленные сроки (первоначально сбор биржевых заявок на обмен производился до 21 июня), смогут сделать это 27 июня с 10.00 до 19.00 мск.
В биржевом обмене могут участвовать владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", то есть учитываются через цепочку, включающую в себя НРД или "СПБ банк". Владельцы таких ценных бумаг могут обменять их на акции МКПАО "Яндекс" - за каждую акцию Yandex N.V. они могут получить одну акцию МКПАО "Яндекс".
Параллельно ЗПИФ "Консорциум. Первый" принимает от брокеров корректировки и дополнения по ранее полученным заявкам на биржевой обмен акций Yandex N.V., что должно позволить удовлетворить как можно больше биржевых заявок. Подведение итогов биржевого обмена произойдет позднее, после завершения дополнительного сбора заявок и получения необходимых корректировок и дополнений.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломных работ
14 июня, 10:37
В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершён первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.
 
ЯндексАкцииТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала