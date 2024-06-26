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Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня

Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня - 26.06.2024, ПРАЙМ

Основной акционер "Яндекса" откроет прием биржевых заявок 27 июня

Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - 27 июня откроет еще на один день прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N.V., говорится в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:33+0300

2024-06-26T09:33+0300

2024-06-26T09:38+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - 27 июня откроет еще на один день прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N.V., говорится в сообщении консорциума."ЗПИФ "Консорциум. Первый" принял решение продлить сбор заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V. по просьбе профессиональных участников рынка", - говорится в сообщении с уточнением, что акционеры Yandex N.V., которые не успели подать заявки на биржевой обмен в установленные сроки (первоначально сбор биржевых заявок на обмен производился до 21 июня), смогут сделать это 27 июня с 10.00 до 19.00 мск.В биржевом обмене могут участвовать владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", то есть учитываются через цепочку, включающую в себя НРД или "СПБ банк". Владельцы таких ценных бумаг могут обменять их на акции МКПАО "Яндекс" - за каждую акцию Yandex N.V. они могут получить одну акцию МКПАО "Яндекс".Параллельно ЗПИФ "Консорциум. Первый" принимает от брокеров корректировки и дополнения по ранее полученным заявкам на биржевой обмен акций Yandex N.V., что должно позволить удовлетворить как можно больше биржевых заявок. Подведение итогов биржевого обмена произойдет позднее, после завершения дополнительного сбора заявок и получения необходимых корректировок и дополнений.В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе.Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершён первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.

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