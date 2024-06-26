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Санкции не остановят рынок первичных размещений акций, заявили в ЦБ
Санкции не остановят рынок первичных размещений акций, заявили в ЦБ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Санкции не остановят рынок первичных размещений акций, заявили в ЦБ
Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:34+0300
2024-06-26T12:34+0300
2024-06-26T12:44+0300
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. "Думаю, это не повлияет на приход новых инвесторов на Московскую биржу. Все-таки мы говорим о внутренних инвесторах, которые живут у нас в стране в соответствии с российским законодательством", - сказал Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума. "С учетом инфраструктуры и тех возможностей, которые предоставляет группа "Московская биржа" всем тем, кто приходит на IPO, думаю, что баланс плюсов и минусов - точно будет в плюсе. И эмитентов санкции не остановят", - добавил он.
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санкции против рф, акции
Банк России, санкции против РФ, Акции
Санкции не остановят рынок первичных размещений акций, заявили в ЦБ
ЦБ: санкции против Московской биржи не остановят рынок первичных размещений акций в РФ
С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
"Думаю, это не повлияет на приход новых инвесторов на Московскую биржу. Все-таки мы говорим о внутренних инвесторах, которые живут у нас в стране в соответствии с российским законодательством", - сказал Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
"С учетом инфраструктуры и тех возможностей, которые предоставляет группа "Московская биржа" всем тем, кто приходит на IPO, думаю, что баланс плюсов и минусов - точно будет в плюсе. И эмитентов санкции не остановят", - добавил он.
РФ из-за санкций перераспределит объемы СПГ для Финляндии и Швеции