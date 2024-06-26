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De Beers за последние 4 недели сократила продажи алмазов на 18 процентов - 26.06.2024, ПРАЙМ
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De Beers за последние 4 недели сократила продажи алмазов на 18 процентов
De Beers за последние 4 недели сократила продажи алмазов на 18 процентов - 26.06.2024, ПРАЙМ
De Beers за последние 4 недели сократила продажи алмазов на 18 процентов
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в пятом бизнес-цикле текущего года (по 25 июня) на 17,8% по сравнению с предыдущим... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:03+0300
2024-06-26T10:03+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в пятом бизнес-цикле текущего года (по 25 июня) на 17,8% по сравнению с предыдущим циклом - до 315 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Предыдущий, четвертый бизнес-цикл длился с 18 апреля по 22 мая. Продажи за тот период составили 383 миллиона долларов. В годовом выражении продажи алмазов De Beers в пятом бизнес-цикле снизились на 30,9%. Годом ранее показатель составлял 456 миллионов долларов. "Северное лето обычно является более тихим периодом для продаж необработанных алмазов, и это было отражено в нашем пятом цикле продаж", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook). Глава компании добавил, что недавняя ежегодная ювелирная выставка JCK, которая прошла в Лас-Вегасе, подтвердила восстановление интереса розничных торговцев к природным алмазам в Соединенных Штатах. В то же время продолжающиеся проблемы с экономическим ростом в Китае означают, что компания по-прежнему ожидает затяжного восстановления спроса, отметил Кук. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
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алмазы, de beers
алмазы, De Beers
10:03 26.06.2024
 
De Beers за последние 4 недели сократила продажи алмазов на 18 процентов

De Beers за последние 4 недели сократила продажи алмазов до 315 миллионов долларов

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© fotolia.com / chatalog
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в пятом бизнес-цикле текущего года (по 25 июня) на 17,8% по сравнению с предыдущим циклом - до 315 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Предыдущий, четвертый бизнес-цикл длился с 18 апреля по 22 мая. Продажи за тот период составили 383 миллиона долларов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в пятом бизнес-цикле снизились на 30,9%. Годом ранее показатель составлял 456 миллионов долларов.
"Северное лето обычно является более тихим периодом для продаж необработанных алмазов, и это было отражено в нашем пятом цикле продаж", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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Глава компании добавил, что недавняя ежегодная ювелирная выставка JCK, которая прошла в Лас-Вегасе, подтвердила восстановление интереса розничных торговцев к природным алмазам в Соединенных Штатах. В то же время продолжающиеся проблемы с экономическим ростом в Китае означают, что компания по-прежнему ожидает затяжного восстановления спроса, отметил Кук.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
 
алмазыDe Beers
 
 
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