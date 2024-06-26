https://1prime.ru/20240626/alyuminiy-849493229.html

Индия впервые поставила в Россию алюминий

Индия впервые поставила в Россию алюминий - 26.06.2024, ПРАЙМ

Индия впервые поставила в Россию алюминий

Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T05:21+0300

2024-06-26T05:21+0300

2024-06-26T05:21+0300

россия

индия

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/02/842340208_0:250:2401:1600_1920x0_80_0_0_741b24ccd156ff723c73af2f4ea38163.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Сама Россия является крупным экспортером этого металла - по итогам 2023 года страна была второй в мире с поставками на 6,5 миллиарда долларов. Поставка из Индии в Россию столь значительного объема алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей, предположил независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в беседе с РИА Новости. "Дело в том, что все отечественные предприятия, использующие необработанный крылатый металл для выпуска каких-либо из него видов продукции, фактически "зажаты" между единственным в России производителем первичного алюминия "Русалом" и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий. Приобретение алюминия за границей - главным образом в странах Азии - позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо", - пояснил он.

https://1prime.ru/20240625/indiya-849487023.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, торговля