Заявка на прорыв рынка акций вверх

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи ожидаемо удержал 3090 п. Закрытие вечерки было уже с +1,1% и выше 3130 п. А это уже заявка на проверку на прочность среднесрочного сопротивления — если увенчается успехом, то индекс быстро пойдет выше. Первый ориентир на 3225 п., а далее летние 3300 п. Последняя отметка соответствует верхней границе привычного многомесячного боковика с осени прошлого года в диапазоне 3000–3300 п. На днях уже было 3000 п., почему бы не сходить к верхней преграде.Сильнее рынка — акции банка ВТБ (+4,7%). На фоне улучшения общерыночного сентимента акции финансистов как правило идут вверх на опережение. А через две недели состоится обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, что тоже позитивно. В июле курс может быть у 2,2 коп., а это еще +7% от текущих. Фундаментальная оценка предполагает чуть ли не удвоение капитализации, но нужен триггер в виде возобновления дивидендной программы. Пока же вопрос выплат акционерам на паузе.Слабее рынка — бумаги добытчика драгметаллов Polymetal (-16%). В моменте был обвал до -27% и исторический минимум цен на фоне информации об обращении руководства компании к Мосбирже о добровольном делистинге акций. После 30 сентября торгов в России, вероятно, уже не будет, а время на обмен казахстанских бумаг еще есть.Рубль резко меняет направление — позавчера сильно укрепился до 3%, а вчера упал на 2%. Биржевой юань вернулся к 11,9. Просто это отголоски экстремальной волатильности недельной давности. Скорее всего, курсы доллара, евро, юаня летом останутся примерно здесь, но внутри периода могут быть скачки в обе стороны.
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи ожидаемо удержал 3090 п. Закрытие вечерки было уже с +1,1% и выше 3130 п. А это уже заявка на проверку на прочность среднесрочного сопротивления — если увенчается успехом, то индекс быстро пойдет выше. Первый ориентир на 3225 п., а далее летние 3300 п. Последняя отметка соответствует верхней границе привычного многомесячного боковика с осени прошлого года в диапазоне 3000–3300 п. На днях уже было 3000 п., почему бы не сходить к верхней преграде.
Сильнее рынка — акции банка ВТБ (+4,7%). На фоне улучшения общерыночного сентимента акции финансистов как правило идут вверх на опережение. А через две недели состоится обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, что тоже позитивно. В июле курс может быть у 2,2 коп., а это еще +7% от текущих. Фундаментальная оценка предполагает чуть ли не удвоение капитализации, но нужен триггер в виде возобновления дивидендной программы. Пока же вопрос выплат акционерам на паузе.
Слабее рынка — бумаги добытчика драгметаллов Polymetal (-16%). В моменте был обвал до -27% и исторический минимум цен на фоне информации об обращении руководства компании к Мосбирже о добровольном делистинге акций. После 30 сентября торгов в России, вероятно, уже не будет, а время на обмен казахстанских бумаг еще есть.
Рубль резко меняет направление — позавчера сильно укрепился до 3%, а вчера упал на 2%. Биржевой юань вернулся к 11,9. Просто это отголоски экстремальной волатильности недельной давности. Скорее всего, курсы доллара, евро, юаня летом останутся примерно здесь, но внутри периода могут быть скачки в обе стороны.
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