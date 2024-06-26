Пока еще не все, но он укрепляется

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Во вторник, 25 июня, начав день со снижения, национальная валюта завершила торги с небольшими потерями. Курс доллара к рублю вырос на 0,4%, достигнув отметки 87,64 рубля. Аналогичную динамику показала и пара евро/рубль, также укрепившись на 0,4% до 94,14 рубля. Наиболее заметное изменение произошло в паре юань/рубль, где китайская валюта укрепилась на 1,85%, достигнув 11,89 рубля. На курс рубля оказал влияние комплекс факторов. С одной стороны, поддержку оказывал продолжающийся налоговый период, во время которого экспортеры традиционно увеличивают продажи валютной выручки для уплаты налогов. С другой стороны, давление на рубль оказало восстановление индекса доллара на международном рынке и снижение цен на нефть. Сдерживающими факторами для более существенного ослабления рубля выступили жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России и проводимые ежедневно валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Стоит отметить, что в последние три торговых дня на локальном валютном рынке наблюдалось относительное спокойствие. Серьезных колебаний курса не происходило, что может быть связано с процессом адаптации правительства, регуляторов и Московской биржи к новым санкционным условиям. В этой ситуации многие участники рынка предпочли занять выжидательную позицию. В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, продолжит движение ниже психологического уровня 90 рублей за доллар. Что касается пары юань/рубль, ожидается ее консолидация около отметки 12 рублей за юань. Однако с началом июля не исключается возможность движения курса в диапазон 12,5-12,8 рубля за юань. На динамику рубля косвенное влияние оказывает и ситуация на нефтяном рынке. Во вторник цена на нефть марки Brent снизилась на 1,23%, до $84,10 за баррель. Это снижение связано с уменьшением оптимизма относительно летнего сокращения запасов нефти и неожиданным ростом запасов сырой нефти в США. Участники валютного рынка также внимательно следят за публикацией экономических данных в США, в частности, ожидается выход майского индекса PCE - ключевого показателя инфляции для Федеральной резервной системы. Этот индикатор может повлиять на решения ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок, что, в свою очередь, может отразиться на курсе рубля. Таким образом, рубль находится под влиянием целого ряда факторов, как внутренних, так и внешних, что обуславливает его текущую динамику и перспективы в краткосрочном периоде. Индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, до 3111,39 п., индекс РТС - на 1,22%, до 1123,04 п. Индекс Мосбиржи стабилизировался в ценовом диапазоне 3070 - 3140 п. Если у покупателей получится пройти 3140, то ждем восстановления до 3195. Пока индекс торгуется ниже 3200, сохраняются риски обновления минимума 2996 п.
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Во вторник, 25 июня, начав день со снижения, национальная валюта завершила торги с небольшими потерями. Курс доллара к рублю вырос на 0,4%, достигнув отметки 87,64 рубля. Аналогичную динамику показала и пара евро/рубль, также укрепившись на 0,4% до 94,14 рубля. Наиболее заметное изменение произошло в паре юань/рубль, где китайская валюта укрепилась на 1,85%, достигнув 11,89 рубля.
На курс рубля оказал влияние комплекс факторов. С одной стороны, поддержку оказывал продолжающийся налоговый период, во время которого экспортеры традиционно увеличивают продажи валютной выручки для уплаты налогов. С другой стороны, давление на рубль оказало восстановление индекса доллара на международном рынке и снижение цен на нефть.
Сдерживающими факторами для более существенного ослабления рубля выступили жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России и проводимые ежедневно валютные интервенции в рамках бюджетного правила.
Стоит отметить, что в последние три торговых дня на локальном валютном рынке наблюдалось относительное спокойствие. Серьезных колебаний курса не происходило, что может быть связано с процессом адаптации правительства, регуляторов и Московской биржи к новым санкционным условиям. В этой ситуации многие участники рынка предпочли занять выжидательную позицию.
В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, продолжит движение ниже психологического уровня 90 рублей за доллар. Что касается пары юань/рубль, ожидается ее консолидация около отметки 12 рублей за юань. Однако с началом июля не исключается возможность движения курса в диапазон 12,5-12,8 рубля за юань.
На динамику рубля косвенное влияние оказывает и ситуация на нефтяном рынке. Во вторник цена на нефть марки Brent снизилась на 1,23%, до $84,10 за баррель. Это снижение связано с уменьшением оптимизма относительно летнего сокращения запасов нефти и неожиданным ростом запасов сырой нефти в США.
Участники валютного рынка также внимательно следят за публикацией экономических данных в США, в частности, ожидается выход майского индекса PCE - ключевого показателя инфляции для Федеральной резервной системы. Этот индикатор может повлиять на решения ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок, что, в свою очередь, может отразиться на курсе рубля.
Таким образом, рубль находится под влиянием целого ряда факторов, как внутренних, так и внешних, что обуславливает его текущую динамику и перспективы в краткосрочном периоде.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, до 3111,39 п., индекс РТС - на 1,22%, до 1123,04 п. Индекс Мосбиржи стабилизировался в ценовом диапазоне 3070 - 3140 п. Если у покупателей получится пройти 3140, то ждем восстановления до 3195. Пока индекс торгуется ниже 3200, сохраняются риски обновления минимума 2996 п.
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