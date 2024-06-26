https://1prime.ru/20240626/arktika-849479416.html

Другим путем. Россия и Китай озадачили НАТО в самом недоступном регионе

Другим путем. Россия и Китай озадачили НАТО в самом недоступном регионе - 26.06.2024, ПРАЙМ

Другим путем. Россия и Китай озадачили НАТО в самом недоступном регионе

Недавняя новость о том, что на фоне глобального потепления Россия и Китай будут совместно создавать "новый шелковый путь" в Арктике, переполошила Запад. Чем им... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T04:04+0300

2024-06-26T04:04+0300

2024-06-26T04:04+0300

статья

арктик спг 2

арктический совет

арктическая зона россии

арктический флот

атомный ледокол

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ, Роман Серов. Недавняя новость о том, что на фоне глобального потепления Россия и Китай будут совместно создавать "новый шелковый путь" в Арктике, переполошила Запад. Чем им помешал проект, казалось бы, никак не затрагивающий интересы США и Европы, читайте в материале "Прайм".Десятки триллионов долларов подо льдом Арктика всегда входила в сферу интересов России. Осваивая пустующие северные территории, наша страна стремилась закрепиться в самых неблагоприятных природных условиях. Тогда мало кто знал, что спустя столетия именно Арктика может стать зоной соприкосновения интересов мировых гигантов и потенциальным очагом геополитического противостояния. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным ученых, именно там находится более 20% неразведанных запасов нефти и природного газа. Уран, золото, алмазы, редкоземельные металлы… их объем в арктических недрах до конца не изучен. По оценкам РАН, общая стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 триллионов долларов, и треть из них принадлежит России.Но до этих богатств еще надо добраться. И здесь у России есть все преимущества. Сейчас именно там добывается большая часть полезных ископаемых, которые идут для собственных нужд и на экспорт. В арктической зоне открыто 360 месторождений, но осваиваются далеко не все. Для обеспечения работы и жизнедеятельности там находятся более 130 городов и поселков, 26 из которых вошли в перечень опорных населенных пунктов.Главная дорога СевераДорог в Арктике мало – строить их на вечной мерзлоте дорого и сложно, а использовать круглогодично не получается из-за специфических природных условий. Поэтому большую роль играет Северный морской путь. Это уникальный водный маршрут, который кратчайшим путем соединяет западные и восточные территории. Отправной его точкой считается Мурманск, конечной – бухта Провидения. Именно из портов Севморпути крупные промышленные компании "Норникель", "Лукойл", "Газпром" и "Роснефть" везут сырье по всему миру. Взамен туда идут грузы для разработки месторождений, добычи, строительства. Для этого у нас есть уникальная инфраструктура, опыт и единственный в мире ледокольный флот.Маршрут интересен и с точки зрения международной логистики. По задумке авторов "арктического шелкового пути", глобальное потепление поможет России совместно с Китаем организовать круглогодичную навигацию. Тогда грузы из Шанхая в Гамбург можно будет доставлять за 18 дней вместо 35 дней через Суэцкий канал. Китай в этом напрямую заинтересован.Сейчас это далеко не основная транспортная артерия. "На международные поставки грузов приходится менее миллиона тонн в год. Этот объем если и будет увеличен, то очень нескоро. В основном маршрут загружен внутрироссийскими перевозками – на несколько миллионов тонн в год. Грузы везут отовсюду – начиная с балтийских портов, откуда нефтяные танкеры идут в обход Скандинавского полуострова на восток. Все это тоже считается транзитом", - пояснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По его словам, Китай понимает, что это нишевая история, но пытается работать на опережение, осознавая риски традиционных маршрутов. Если начнется прямая конфронтация с США, то им перекроют поставки из Африки и Ближнего Востока через Молуккский пролив, а также поставки в Европу через Суэцкий канал. В этом случае Китаю пригодится СМП, и сейчас они прорабатывают эту возможность. Однако и тут говорить о поставках в ЕС на миллионы тонн преждевременно.Для того, чтобы проект стал рентабелен, необходим кратный рост загрузки и развитие инфраструктуры Северного морского пути. Только так маршрут может стать соизмеримой альтернативой пути из Азии в Европу. В этом отношении Китай как "фабрика мира" является естественным союзником России, считает председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов."Присутствие Китая позволит ускорить освоение природных богатств. Известные проекты Ямал СПГ и Арктик СПГ-2, в которых участвуют китайские компании, являются своего рода пробой пера. Кроме того, Китай способен обеспечить заметно больший, чем сейчас, грузовой трафик. Другой формой участия могут стать инвестиции в инфраструктурные объекты, включая порты на севере", - рассуждает он.Запад здесь слабее РоссииРастущие связи России и Китая в Арктике вызывают беспокойство Запада. В НАТО неоднократно констатировали рост риска конфликта в регионе. Там обеспокоены намерениями Китая и ростом числа китайских судов, проходящих по Севморпути. По словам адмирала Роба Бауэра, на этих судах находятся военные ученые.Альянс также опасается действий "модернизированного российского Северного флота", корабли которого могут пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией. Это нужно, "чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать Восточному побережью США крылатыми ракетами", писала The New York Times. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить присутствие альянса в регионе.Эти опасения вызваны тем, что в северном направлении Запад гораздо слабее нас. У них меньше возможностей закрепиться в приполярных районах и их осваивать. Если Вашингтон не изменит подход, корабль "Страттон" рискует остаться единственным олицетворением американского присутствия в Арктике, пишет Foreign Policy. Американская система раннего предупреждения в регионе безнадежно устарела, а прибрежная инфраструктура на Аляске, с помощью которой климатологи прогнозируют тайфуны, так не была установлена. Сейчас у США имеется лишь два действующих ледокола, в то время как Россия имеет более 50, подсчитало издание. Из них семь атомных. Это больше, чем у США, Канады, Финляндии, Дании и Швеции вместе взятых. Всем им неприятно смотреть, как ресурсы и стратегически важный логистический маршрут уплывают из-под носа.Другие тоже интересуются. Но важна безопасностьКлючевая задача России — максимально экономически эффективно использовать потенциал Арктики и Северного морского пути, учитывая интересы национальной безопасности. По мнению Кузнецова, участие Китая в этих проектах должно быть тщательно оценено на предмет соответствия этим интересам.С точки зрения Юшкова, на данный момент никаких прямых угроз не просматривается. Де-факто у России есть монополия на Севморпуть. Пусть эти воды формально и международные, и мы не можем препятствовать гражданским судам, но Северный Ледовитый океан относится к потенциально опасным маршрутам. А по международным договорам страна, к которой прилегают такие маршруты, несет за них ответственность, и, значит, может устанавливать ограничения. Когда можно ходить, как извещать о своих намерениях, брать ли ледокольную проводку – все это компетенция России."Китайцы здесь не помешают и помешать не смогут, как и любая другая страна. По той простой причине, что только у нас есть ледокольный флот. С этой стороны позиции России ничего не угрожает", - считает эксперт.Но Китай намерен строить свои атомные ледоколы – пока программа работает лишь как эксперимент, но в перспективе способна ограничить выгоды России от развития проекта. Поэтому с точки зрения доступа к инфраструктуре и к инвестициям следует ориентироваться не только на сотрудничество с Китаем, но и на кооперацию с другими странами. В Азии немало игроков, заинтересованных в развитии Севморпути – например, Индия. И этим стоит воспользоваться.

https://1prime.ru/20240624/arktika-849433760.html

https://1prime.ru/20240526/ledokoly-848490774.html

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

арктик спг 2, арктический совет, арктическая зона россии, арктический флот, атомный ледокол