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"Все получили, что хотели": в Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа

"Все получили, что хотели": в Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Все получили, что хотели": в Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:04+0300

2024-06-26T13:04+0300

2024-06-26T13:04+0300

дмитрий песков

кремль

джулиан ассанж

сша

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа."Здесь речь идет о судебной сделке. Насколько я понимаю, все получили, что хотели", - сказал Песков.Сделка, которая привела к освобождению журналиста — после семи лет самоизоляции в посольстве Эквадора и пяти лет принудительного содержания под стражей в лондонской тюрьме, — готовилась несколько месяцев, сообщал британский телеканал BBC. Американцы уже некоторое время давали сигналы, что готовы пойти на сделку. Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Ассанж прибыл в Австралию в среду после решения суда о его освобождении.

сша

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дмитрий песков, кремль, джулиан ассанж, сша