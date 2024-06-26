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"Все получили, что хотели": в Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа
"Все получили, что хотели": в Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Все получили, что хотели": в Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:04+0300
2024-06-26T13:04+0300
2024-06-26T13:04+0300
дмитрий песков
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джулиан ассанж
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа."Здесь речь идет о судебной сделке. Насколько я понимаю, все получили, что хотели", - сказал Песков.Сделка, которая привела к освобождению журналиста — после семи лет самоизоляции в посольстве Эквадора и пяти лет принудительного содержания под стражей в лондонской тюрьме, — готовилась несколько месяцев, сообщал британский телеканал BBC. Американцы уже некоторое время давали сигналы, что готовы пойти на сделку. Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Ассанж прибыл в Австралию в среду после решения суда о его освобождении.
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дмитрий песков, кремль, джулиан ассанж, сша
Дмитрий Песков, Кремль, Джулиан Ассанж, США
"Все получили, что хотели": в Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа
В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа.
"Здесь речь идет о судебной сделке. Насколько я понимаю, все получили, что хотели", - сказал Песков.
Сделка, которая привела к освобождению журналиста — после семи лет самоизоляции в посольстве Эквадора и пяти лет принудительного содержания под стражей в лондонской тюрьме, — готовилась несколько месяцев, сообщал британский телеканал BBC. Американцы уже некоторое время давали сигналы, что готовы пойти на сделку.
Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Ассанж прибыл в Австралию в среду после решения суда о его освобождении.