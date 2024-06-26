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"Победа" в июле увеличит количество рейсов Москва-Калининград

"Победа" в июле увеличит количество рейсов Москва-Калининград - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Победа" в июле увеличит количество рейсов Москва-Калининград

Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в июле увеличивает частоту полетов между Москвой и Калининградом до 45 рейсов в неделю с 35 годом ранее, говорится в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:56+0300

2024-06-26T16:56+0300

2024-06-26T16:56+0300

экономика

россия

калининград

авиарейсы

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в июле увеличивает частоту полетов между Москвой и Калининградом до 45 рейсов в неделю с 35 годом ранее, говорится в сообщении авиакомпании. "В течение июля 2024 года "Победа" будет выполнять между Москвой и Калининградом 45 рейсов в неделю, что почти на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года", — говорится в пресс-релизе. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, годом ранее количество рейсов составляло 35 в неделю. Также "Победа" выполняет рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.По итогам первого квартала 2024 года между Москвой и Калининградом было перевезено почти 214 тысяч пассажиров, а по итогам прошлого года только на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено более 1 миллиона пассажиров.

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россия, калининград, авиарейсы