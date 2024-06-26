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BMW представил самый тяжелый M5 за всю историю
BMW представил самый тяжелый M5 за всю историю - 26.06.2024, ПРАЙМ
BMW представил самый тяжелый M5 за всю историю
Немецкий производитель автомобилей BMW представил обновленную модель M5, пишет Autonews со ссылкой на сообщение пресс-службы бренда. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:54+0300
2024-06-26T14:54+0300
2024-06-26T14:54+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей BMW представил обновленную модель M5, пишет Autonews со ссылкой на сообщение пресс-службы бренда.BMW M5 впервые оснастили гибридной силовой установкой. Изменения во внешности оказались незначительными, но это самый тяжёлый M5 за всю историю — его масса составляет почти 2,5 тонны (2444 кг).Он оснащён 4,4-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом и электрическим мотором, встроенным в восьмиступенчатую коробку передач. Суммарная мощность системы составляет 717 лошадиных сил. Двигатель внутреннего сгорания выдает 577 лошадиных сил, а электрический мотор добавляет ещё 194 лошадиные силы.Компания BMW утверждает, что новый M5 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 255 км/ч, но с пакетом M Driver's Package она возрастает до 305 км/ч.Если использовать только электрический режим, то на одном заряде батареи ёмкостью 18,6 кВт*ч автомобиль сможет проехать примерно 67–69 километров по циклу WLTP. Максимальная скорость в таком режиме — 140 км/ч. Если резко нажать на педаль газа, автомобиль автоматически запустит двигатель внутреннего сгорания, чтобы обеспечить больше мощности.
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мир, bmw
BMW представил самый тяжелый M5 за всю историю
Суперседан BMW M5 впервые оснастили электромотором
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ.
Немецкий производитель автомобилей BMW представил обновленную модель M5, пишет Autonews
со ссылкой на сообщение пресс-службы бренда.
BMW M5 впервые оснастили гибридной силовой установкой. Изменения во внешности оказались незначительными, но это самый тяжёлый M5 за всю историю — его масса составляет почти 2,5 тонны (2444 кг).
Он оснащён 4,4-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом и электрическим мотором, встроенным в восьмиступенчатую коробку передач. Суммарная мощность системы составляет 717 лошадиных сил. Двигатель внутреннего сгорания выдает 577 лошадиных сил, а электрический мотор добавляет ещё 194 лошадиные силы.
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Компания BMW утверждает, что новый M5 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 255 км/ч, но с пакетом M Driver's Package она возрастает до 305 км/ч.
Если использовать только электрический режим, то на одном заряде батареи ёмкостью 18,6 кВт*ч автомобиль сможет проехать примерно 67–69 километров по циклу WLTP. Максимальная скорость в таком режиме — 140 км/ч. Если резко нажать на педаль газа, автомобиль автоматически запустит двигатель внутреннего сгорания, чтобы обеспечить больше мощности.