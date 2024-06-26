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В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года
В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года
Производство легковых автомобилей в России в январе-мае выросло на 66,6% в годовом выражении — до 267 тысяч штук, следует из данных Росстата. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:34+0300
2024-06-26T19:34+0300
экономика
россия
росстат
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае выросло на 66,6% в годовом выражении — до 267 тысяч штук, следует из данных Росстата. При этом в мае оно снизилось на 2,1% по сравнению с маем прошлого года, а к апрелю текущего года — на 31,5%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит. Производство грузовиков за пять месяцев достигло 73,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 16,2% — до 8,2 тысячи штук. Массой более пяти тонн — увеличился на 26%, до 6,3 тысячи штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 90,4 тысячи штук, что на 11,7% больше по сравнению с результатами января-мая прошлого года.
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россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:34 26.06.2024
 
В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года

Росстат: производство легковых автомобилей в январе-мае выросло почти на 67%

© РИА Новости . Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Автомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Ольга Смольская
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае выросло на 66,6% в годовом выражении — до 267 тысяч штук, следует из данных Росстата.
При этом в мае оно снизилось на 2,1% по сравнению с маем прошлого года, а к апрелю текущего года — на 31,5%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит.
Производство грузовиков за пять месяцев достигло 73,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 16,2% — до 8,2 тысячи штук. Массой более пяти тонн — увеличился на 26%, до 6,3 тысячи штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 90,4 тысячи штук, что на 11,7% больше по сравнению с результатами января-мая прошлого года.
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