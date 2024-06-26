https://1prime.ru/20240626/avtomobili-849523253.html
В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года
В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года
Производство легковых автомобилей в России в январе-мае выросло на 66,6% в годовом выражении — до 267 тысяч штук, следует из данных Росстата. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:34+0300
2024-06-26T19:34+0300
2024-06-26T19:34+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848195656_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_9e5b7566c89a734b4aca5af209997c05.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае выросло на 66,6% в годовом выражении — до 267 тысяч штук, следует из данных Росстата. При этом в мае оно снизилось на 2,1% по сравнению с маем прошлого года, а к апрелю текущего года — на 31,5%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит. Производство грузовиков за пять месяцев достигло 73,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 16,2% — до 8,2 тысячи штук. Массой более пяти тонн — увеличился на 26%, до 6,3 тысячи штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 90,4 тысячи штук, что на 11,7% больше по сравнению с результатами января-мая прошлого года.
https://1prime.ru/20240626/ugon-849503556.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848195656_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19676d62bae091230db69a53358d9533.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
В России отметили рост производства легковых автомобилей с начала года
Росстат: производство легковых автомобилей в январе-мае выросло почти на 67%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае выросло на 66,6% в годовом выражении — до 267 тысяч штук, следует из данных Росстата.
При этом в мае оно снизилось на 2,1% по сравнению с маем прошлого года, а к апрелю текущего года — на 31,5%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит.
Производство грузовиков за пять месяцев достигло 73,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 16,2% — до 8,2 тысячи штук. Массой более пяти тонн — увеличился на 26%, до 6,3 тысячи штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 90,4 тысячи штук, что на 11,7% больше по сравнению с результатами января-мая прошлого года.
"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто