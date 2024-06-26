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Прокладывает свой путь: могущественный партнер Запада развернулся к России
Прокладывает свой путь: могущественный партнер Запада развернулся к России - 26.06.2024, ПРАЙМ
Прокладывает свой путь: могущественный партнер Запада развернулся к России
Азиатские страны становятся менее зависимыми от Запада, доверяя свою экономику и безопасность Китаю или России. Об этом пишет агентство Bloomberg. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:17+0300
2024-06-26T16:17+0300
2024-06-26T16:17+0300
россия
запад
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Азиатские страны становятся менее зависимыми от Запада, доверяя свою экономику и безопасность Китаю или России. Об этом пишет агентство Bloomberg.Как отмечает ихздание, хорошим примером отворота от западных стран стало заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима о намерении вступить в БРИКС. Присоединение к организации также рассматривают Вьетнам, Таиланд и Индонезия. По данным Bloomberg, БРИКС предлагает миру альтернативу западным институтам, которые Азия по большей части запомнила за болезненные меры, которые привели регион к финансовому кризису 1990-х годов.Как добавляет издание, желание сделать Азию для азиатов без влияния Запада не новое. Однако ситуация изменилась на фоне перемещения глобальной мощи с западных стран на Восток и подъема Китая как одной из крупнейших экономик мира.
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запад
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россия, запад, китай, азия
РОССИЯ, ЗАПАД, КИТАЙ, АЗИЯ, Экономика
Прокладывает свой путь: могущественный партнер Запада развернулся к России
Bloomberg: Азия делает разворот от Запада в сторону России и Китая
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
Азиатские страны становятся менее зависимыми от Запада, доверяя свою экономику и безопасность Китаю или России. Об этом пишет агентство Bloomberg
.
Как отмечает ихздание, хорошим примером отворота от западных стран стало заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима о намерении вступить в БРИКС. Присоединение к организации также рассматривают Вьетнам, Таиланд и Индонезия.
По данным Bloomberg, БРИКС предлагает миру альтернативу западным институтам, которые Азия по большей части запомнила за болезненные меры, которые привели регион к финансовому кризису 1990-х годов.
Как добавляет издание, желание сделать Азию для азиатов без влияния Запада не новое. Однако ситуация изменилась на фоне перемещения глобальной мощи с западных стран на Восток и подъема Китая как одной из крупнейших экономик мира.
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