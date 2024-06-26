https://1prime.ru/20240626/briks-849501505.html

БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах, заявил Минфин

БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах, заявил Минфин - 26.06.2024, ПРАЙМ

БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах, заявил Минфин

Банки стран-членов БРИКС совместно с Россией ведут работу по созданию расчетно-платежной инфраструктуры BRICS Bridge, пишет издание "Известия", приводя слова... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T11:24+0300

2024-06-26T11:24+0300

2024-06-26T11:27+0300

россия

брикс

расчеты в нацвалютах

минфин

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Банки стран-членов БРИКС совместно с Россией ведут работу по созданию расчетно-платежной инфраструктуры BRICS Bridge, пишет издание "Известия", приводя слова замглавы Минфина России Ивана Чебескова.Так, заместитель министра отметил, что вышеупомянутая платформа будет призвана осуществлять расчеты в национальных валютах, включая цифровые.В свою очередь, собеседники газеты упомянули, что на фоне западных санкций БРИКС нуждается в инструментах, которые смогут обеспечивать независимые денежные переводы между членами организации.Более того, по их словам, разрабатываемая платформа предоставит возможность увеличить обезличенность и независимость платежей, непосредственно проводить расчеты между партнерами из разных государств, а также существенно ускорить транзакции и умньшить число посредников.Ранее государства Европейского союза в ходе встречи глав МИД государств-членов в Люксембурге утвердили новый 14-ый пакет антироссийских рестрикций. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.

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россия, брикс, расчеты в нацвалютах, минфин