https://1prime.ru/20240626/briks-849517510.html
В РАН раскрыли роль БРИКС в современном мире
В РАН раскрыли роль БРИКС в современном мире - 26.06.2024, ПРАЙМ
В РАН раскрыли роль БРИКС в современном мире
БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:46+0300
2024-06-26T16:46+0300
2024-06-26T16:46+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. "БРИКС может стать мостом и переговорной площадкой между Западом и незападным миром, где страны могли бы обсуждать существующие проблемы", - сказал он в кулуарах международного форума "Примаковские чтения". Альянс, таким образом, стал бы важной площадкой для налаживания диалога, считает Розенталь. "В нынешних условиях напряжения, неопределенности и конфронтации западные и незападные страны могли бы в рамках БРИКС вырабатывать какие-то совместные решения тех или иных противоречий, находить пути взаимодействия", - подчеркнул собеседник агентства. БРИКС мог бы способствовать определенным компромиссам, выработке взвешенных подходов для стабильного сосуществования западных и незападных обществ, заключил Розенталь.
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брикс, мир, ран
В РАН раскрыли роль БРИКС в современном мире
Розенталь: БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
"БРИКС может стать мостом и переговорной площадкой между Западом и незападным миром, где страны могли бы обсуждать существующие проблемы", - сказал он в кулуарах международного форума "Примаковские чтения".
Альянс, таким образом, стал бы важной площадкой для налаживания диалога, считает Розенталь. "В нынешних условиях напряжения, неопределенности и конфронтации западные и незападные страны могли бы в рамках БРИКС вырабатывать какие-то совместные решения тех или иных противоречий, находить пути взаимодействия", - подчеркнул собеседник агентства.
БРИКС мог бы способствовать определенным компромиссам, выработке взвешенных подходов для стабильного сосуществования западных и незападных обществ, заключил Розенталь.
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