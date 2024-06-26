https://1prime.ru/20240626/britaniya-849493611.html

В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине

В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T06:02+0300

2024-06-26T06:02+0300

2024-06-26T06:02+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой популистской фракции Reform UK Найджел Фарадж. "Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times.Таким образом он ответил на вопрос, каким было бы мирное соглашение по Украине. По его словам, на данный момент оно является приоритетным и для Москвы, и для Киева. Кроме того, как пишет издание, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно переосмыслить свои амбиции. В этой связи Фарадж назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.Ранее политик говорил, что рано или поздно украинским властям придется сесть за стол переговоров с российской стороной для избежания больших потерь на фоне преимуществ. По его словам, в эскалации конфликта виноваты Североатлантический альянс и Европейский союз.

https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483933.html

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