Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/britaniya-849493611.html
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T06:02+0300
2024-06-26T06:02+0300
россия
украина
британия
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой популистской фракции Reform UK Найджел Фарадж. "Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times.Таким образом он ответил на вопрос, каким было бы мирное соглашение по Украине. По его словам, на данный момент оно является приоритетным и для Москвы, и для Киева. Кроме того, как пишет издание, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно переосмыслить свои амбиции. В этой связи Фарадж назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.Ранее политик говорил, что рано или поздно украинским властям придется сесть за стол переговоров с российской стороной для избежания больших потерь на фоне преимуществ. По его словам, в эскалации конфликта виноваты Североатлантический альянс и Европейский союз.
https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483933.html
украина
британия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, британия
РОССИЯ, УКРАИНА, БРИТАНИЯ
06:02 26.06.2024
 
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине

Британский политик Фарадж обвинил Джонсона в гибели множества военных на Украине

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© fotolia.com / hilaryrivers
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой популистской фракции Reform UK Найджел Фарадж.
"Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times.
Таким образом он ответил на вопрос, каким было бы мирное соглашение по Украине. По его словам, на данный момент оно является приоритетным и для Москвы, и для Киева.
Кроме того, как пишет издание, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно переосмыслить свои амбиции.
В этой связи Фарадж назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.
Ранее политик говорил, что рано или поздно украинским властям придется сесть за стол переговоров с российской стороной для избежания больших потерь на фоне преимуществ. По его словам, в эскалации конфликта виноваты Североатлантический альянс и Европейский союз.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Вчера, 17:20
 
РОССИЯУКРАИНАБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала