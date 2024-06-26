https://1prime.ru/20240626/britaniya-849493611.html
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T06:02+0300
2024-06-26T06:02+0300
2024-06-26T06:02+0300
россия
украина
британия
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой популистской фракции Reform UK Найджел Фарадж. "Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times.Таким образом он ответил на вопрос, каким было бы мирное соглашение по Украине. По его словам, на данный момент оно является приоритетным и для Москвы, и для Киева. Кроме того, как пишет издание, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно переосмыслить свои амбиции. В этой связи Фарадж назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.Ранее политик говорил, что рано или поздно украинским властям придется сесть за стол переговоров с российской стороной для избежания больших потерь на фоне преимуществ. По его словам, в эскалации конфликта виноваты Североатлантический альянс и Европейский союз.
https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483933.html
украина
британия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, британия
РОССИЯ, УКРАИНА, БРИТАНИЯ
В Британии наши виновного в смерти солдат на Украине
Британский политик Фарадж обвинил Джонсона в гибели множества военных на Украине
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон несет ответственность за гибель множества солдат в украинском конфликте, о чем заявил журналистам лидер правой популистской фракции Reform UK Найджел Фарадж.
"Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times.
Таким образом он ответил на вопрос, каким было бы мирное соглашение по Украине. По его словам, на данный момент оно является приоритетным и для Москвы, и для Киева.
Кроме того, как пишет издание, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно переосмыслить свои амбиции.
В этой связи Фарадж назвал Джонсона лжецом и лицемером из-за его противоречащих друг другу высказываний по Украине.
Ранее политик говорил, что рано или поздно украинским властям придется сесть за стол переговоров с российской стороной для избежания больших потерь на фоне преимуществ. По его словам, в эскалации конфликта виноваты Североатлантический альянс и Европейский союз.
ЕС объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в союз