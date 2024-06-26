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Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год

Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год - 26.06.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год

Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T15:36+0300

2024-06-26T15:36+0300

2024-06-26T15:36+0300

экономика

россия

госдума

бюджет

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона рублей (18,8% ВВП). Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом 3,229 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Первоначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП. В абсолютном выражении доходы бюджета за 2023 год выросли по сравнению с предшествующим годом на 1,3 триллиона рублей (в связи с ростом ненефтегазовых доходов), а расходы — на 1,235 триллиона рублей. Основными приоритетами расходов федерального бюджета стали: обеспечение обороноспособности и безопасности страны, включая социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей; безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами; содействие достижению национальных целей развития страны; реализация мер структурной перестройки экономики; поддержка регионального развития и интеграция новых регионов РФ. Счетная палата РФ в своем заключении отмечает, что отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год "дает правдивое и достоверное во всех существенных отношениях представление о финансовом положении по состоянию на 1 января 2024 года". "Несмотря на наличие бюджетного дефицита, увеличение доходов по ключевым статьям позволяет правительству успешно финансировать общественные проекты и социальные программы. Это имеет долгосрочный положительный эффект на социальное благополучие населения и на экономический рост страны в целом", — заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом финансовые ресурсы, распределенные на здравоохранение, образование и инфраструктурное развитие, создают условия для стабильного экономического развития и повышения качества жизни граждан, отметил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал, что благодаря реализации поручений президента, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%. В результате, по его словам, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан. В частности, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. А дефицит бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня.

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россия, госдума, бюджет