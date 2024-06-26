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Сенатор выплатит по 5 млн руб семьям погибших в терактах в Дагестане
Сенатор выплатит по 5 млн руб семьям погибших в терактах в Дагестане - 26.06.2024, ПРАЙМ
Сенатор выплатит по 5 млн руб семьям погибших в терактах в Дагестане
Семьи погибших в терактах в Дагестане получат по пять миллионов рублей, выплаты произведет сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Об этом рассказал депутат... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:17+0300
2024-06-26T14:17+0300
2024-06-26T14:17+0300
дагестан
выплаты
теракт
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - ПРАЙМ. Семьи погибших в терактах в Дагестане получат по пять миллионов рублей, выплаты произведет сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Об этом рассказал депутат Госдумы Хизри Абакаров. "Сулейман намерен выплатить семьям погибших по 5 миллионов рублей. Число погибших составило 21 человек", –сказал он.Абаков добавил, что раненые также получат помощь. Керимов также взял на себя расходы по восстановлению церкви и синагоги в Дербенте.Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Минздрав региона сообщал 25 июня, что число погибших в терактах выросло до 21 человека, среди них гражданские лица и правоохранители.
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дагестан, выплаты, теракт
Дагестан, выплаты, теракт
Сенатор выплатит по 5 млн руб семьям погибших в терактах в Дагестане
Депутат Абакаров: Керимов выплатит по 5 млн руб семьям погибших в терактах в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 26 июн - ПРАЙМ. Семьи погибших в терактах в Дагестане получат по пять миллионов рублей, выплаты произведет сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Об этом рассказал депутат Госдумы Хизри Абакаров.
"Сулейман намерен выплатить семьям погибших по 5 миллионов рублей. Число погибших составило 21 человек", –сказал он.
Абаков добавил, что раненые также получат помощь. Керимов также взял на себя расходы по восстановлению церкви и синагоги в Дербенте.
Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения.
Минздрав региона сообщал 25 июня, что число погибших в терактах выросло до 21 человека, среди них гражданские лица и правоохранители.
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