https://1prime.ru/20240626/ddos-ataka-849513703.html

Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора

Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора - 26.06.2024, ПРАЙМ

Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора

Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора "Миранда-медиа". | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T15:13+0300

2024-06-26T15:13+0300

2024-06-26T16:45+0300

россия

севастополь

кибератаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора "Миранда-медиа".По сообщению правительства города, этот оператор не просто так подвергся атаке, так как он предоставляет каналы для кол-центра 122. Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что для связи с экстренными службами на время кибератак следует пользоваться телефонами +78692417707 или +78692770220.

севастополь

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россия, севастополь, кибератаки