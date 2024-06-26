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Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора
Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора - 26.06.2024, ПРАЙМ
Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора
Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора "Миранда-медиа". | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T15:13+0300
2024-06-26T15:13+0300
2024-06-26T16:45+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора "Миранда-медиа".По сообщению правительства города, этот оператор не просто так подвергся атаке, так как он предоставляет каналы для кол-центра 122. Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что для связи с экстренными службами на время кибератак следует пользоваться телефонами +78692417707 или +78692770220.
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россия, севастополь, кибератаки
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, кибератаки
Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора
Власти Севастополя: оператор сотовой связи подвергается масштабной DDoS-атаке
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Власти Севастополя сообщили о масштабной DDoS-атаке на сотового оператора "Миранда-медиа".
По сообщению правительства города, этот оператор не просто так подвергся атаке, так как он предоставляет каналы для кол-центра 122.
Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что для связи с экстренными службами на время кибератак следует пользоваться телефонами +78692417707 или +78692770220.