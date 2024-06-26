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Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики - 26.06.2024, ПРАЙМ
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики
Процесс дедолларизации в мировой экономике уже идет, считает независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, рассказав об этом в интервью РИА... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T07:40+0300
2024-06-26T07:40+0300
сша
мир
дедолларизация
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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. Процесс дедолларизации в мировой экономике уже идет, считает независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, рассказав об этом в интервью РИА Новости. В этой связи она подчеркнула, что Вашингтон своими руками запустил этот процесс, проводя деструктивную политику. "Я думаю, что это уже происходит. Это происходит. Так могло бы и не быть, но из-за нашей политики, я думаю, у людей просто нет выбора", - рассказаоа политик. Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен говорила, что из-за санкций роль доллара в глобальной экономики может ослабеть, в связи с чем их нужно принимать дозированно и совместно с партнерами. В то же время она добавила, что пока что американская валюта не имеет конкурентов на мировой экономической арене.В сентябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщал, что новый мировой порядок и сбалансированный мир создаст расширение БРИКС. По его словам, увеличение числа стран-участниц организации поможет, в том числе, закрепить дедолларизацию в торговле.
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сша, мир, дедолларизация
США, МИР, дедолларизация
07:40 26.06.2024
 
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики

Дайан Сэйр: дедолларизация мировой экономики уже началась

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. Процесс дедолларизации в мировой экономике уже идет, считает независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, рассказав об этом в интервью РИА Новости.
В этой связи она подчеркнула, что Вашингтон своими руками запустил этот процесс, проводя деструктивную политику.
"Я думаю, что это уже происходит. Это происходит. Так могло бы и не быть, но из-за нашей политики, я думаю, у людей просто нет выбора", - рассказаоа политик.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен говорила, что из-за санкций роль доллара в глобальной экономики может ослабеть, в связи с чем их нужно принимать дозированно и совместно с партнерами. В то же время она добавила, что пока что американская валюта не имеет конкурентов на мировой экономической арене.
В сентябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщал, что новый мировой порядок и сбалансированный мир создаст расширение БРИКС. По его словам, увеличение числа стран-участниц организации поможет, в том числе, закрепить дедолларизацию в торговле.
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СШАМИРдедолларизация
 
 
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