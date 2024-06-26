https://1prime.ru/20240626/dedollarizatsiya-849494402.html
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики - 26.06.2024, ПРАЙМ
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики
Процесс дедолларизации в мировой экономике уже идет, считает независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, рассказав об этом в интервью РИА... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T07:40+0300
2024-06-26T07:40+0300
2024-06-26T07:40+0300
сша
мир
дедолларизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. Процесс дедолларизации в мировой экономике уже идет, считает независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, рассказав об этом в интервью РИА Новости. В этой связи она подчеркнула, что Вашингтон своими руками запустил этот процесс, проводя деструктивную политику. "Я думаю, что это уже происходит. Это происходит. Так могло бы и не быть, но из-за нашей политики, я думаю, у людей просто нет выбора", - рассказаоа политик. Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен говорила, что из-за санкций роль доллара в глобальной экономики может ослабеть, в связи с чем их нужно принимать дозированно и совместно с партнерами. В то же время она добавила, что пока что американская валюта не имеет конкурентов на мировой экономической арене.В сентябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщал, что новый мировой порядок и сбалансированный мир создаст расширение БРИКС. По его словам, увеличение числа стран-участниц организации поможет, в том числе, закрепить дедолларизацию в торговле.
https://1prime.ru/20240605/dedollarizatsiya-848838396.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мир, дедолларизация
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики
Дайан Сэйр: дедолларизация мировой экономики уже началась
ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. Процесс дедолларизации в мировой экономике уже идет, считает независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр, рассказав об этом в интервью РИА Новости.
В этой связи она подчеркнула, что Вашингтон своими руками запустил этот процесс, проводя деструктивную политику.
"Я думаю, что это уже происходит. Это происходит. Так могло бы и не быть, но из-за нашей политики, я думаю, у людей просто нет выбора", - рассказаоа политик.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен говорила, что из-за санкций роль доллара в глобальной экономики может ослабеть, в связи с чем их нужно принимать дозированно и совместно с партнерами. В то же время она добавила, что пока что американская валюта не имеет конкурентов на мировой экономической арене.
В сентябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщал, что новый мировой порядок и сбалансированный мир создаст расширение БРИКС. По его словам, увеличение числа стран-участниц организации поможет, в том числе, закрепить дедолларизацию в торговле.
РФ ведет переговоры с Латинской Америкой по дедолларизации, сообщили в МИД